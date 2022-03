“La Regina Elisabetta in sedia a rotelle, sta annullando eventi perché non vuole essere vista” Secondo alcune indiscrezioni, pare che la Regina Elisabetta stia cancellando diversi impegni ufficiali perché “si sposta in sedia a rotelle” e “non vuole essere vista” in pubblico.

A cura di Elisabetta Murina

Sono diversi gli eventi pubblici a cui la Regina Elisabetta sta rinunciando nell'ultimo periodo e che stanno apparendo come un campanello d'allarme sulla sua salute. La sovrana d'Inghilterra, anche se guarita dal Covid, ha preferito non prendere parte alla celebrazione del Commonwealth Day perché non del tutto in forze per rimanere in piedi a lungo. In più, secondo alcune indiscrezioni, da mesi non starebbe più portando i suoi cani a fare passeggiate perché "troppo fragile" per farlo. E ora, stando a quando riporta il Daily Mail, pare che usi una sedia a rotelle per spostarsi e che stia annullando diversi impegni pubblici "perché è molto orgogliosa" e non vuole essere vista.

La Regina si vergogna a farsi vedere in sedia a rotelle

La sovrana d'Inghilterra non vuole farsi vedere in sedia rotelle perché ricorda, quasi con orrore, le foto scattate nel 2001 alla sua defunta sorella, la principessa Margaret, negli ultimi mesi di vita. Per questo motivo, per il momento, utilizza un bastone da passeggio per spostarsi e apparire agli eventi in pubblico. Nessuno l'ha mai vista in sedia a rotelle in occasione di un appuntamento reale ed è probabile che farà di tutto affinché questo non avvenga. Al momento la regina si sta presentando di persona solo a impegni di breve durata, come qualche udienza privata al castello di Windsor, cancellando gli altri "perché non vuole essere vista".

La celebrazione in memoria del principe Filippo

C'è una sorta di mistero anche riguardo la partecipazione della regina alla cerimonia funebre in memoria del Principe Filippo, suo defunto marito, scomparso lo scorso aprile. Pare che Buckingham Palace abbia in mente un piano "in stile militare" per fare in modo che la sovrana arrivi all'evento senza ricorrere alla sedia a rotelle. Alcune indiscrezioni parlano di un'entrata in elicottero, ma anche di un trasporto in auto e l'uso di uno schermo privato per proteggerla dai fotografi.