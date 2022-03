La regina Elisabetta è “troppo fragile” per portare i suoi cani a fare una passeggiata Una fonte ha fatto sapere al The Sun che la regina Elisabetta sarebbe troppo fragile per uscire a fare una passeggiata con i suoi cani. Pare che non lo faccia da ottobre, da quando era stata ricoverata una notte in ospedale.

A cura di Elisabetta Murina

Negli ultimi mesi le condizioni di salute della regina Elisabetta hanno fatto preoccupare molti sudditi inglesi. Il 20 febbraio, Buckingham Palace aveva fatto sapere che la sovrana d'Inghilterra, 96 anni ad aprile, era risultata positiva al Covid, dopo che anche il figlio Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia avevano contratto il virus. E anche se ora è guarita ed è già tornata in pubblico, il 14 marzo salterà la cerimonia per il Commonwealth Day. Non solo: una fonte ha fatto sapere al The Sun che Sua Maestà non porterebbe più i suoi cani a fare una passeggiata da almeno sei mesi.

La regina Elisabetta "troppo fragile" per uscire con i suoi cani

Oltre al covid contratto a febbraio, la regina Elisabetta lo scorso ottobre ha trascorso una notte in ospedale, lontano da Buckingham Palace, per controlli precauzionali. Dopo quell'episodio, ha rivelato una fonte al The Sun, la sovrana d'Inghilterra avrebbe smesso di portare i suoi cani, di razza Corgi, a fare passeggiate perché "non sta abbastanza bene" ed è "troppo fragile". Nel corso della sua vita, sua Maestà ha avuto più di 30 Corgi che le hanno dato conforto anche nei momenti più difficili, come la morte del marito avvenuta lo scorso aprile. Pare che a oggi non abbia ancora ripeso a uscire con loro e che ad occuparsene siano alcuni aiutanti.

La regina Elisabetta non parteciperà al Commonwealth Day

Per via delle sue condizioni di salute ancora fragili, la regina Elisabetta non presenzierà alla cerimonia per il Commonwealth Day di domani, lunedì 14 marzo. A riferirlo sempre il The Sun, che spiega anche il motivo della decisione: non si tratta di una una ricaduta, ma di una misura precauzionale adottata perché per la sovrana potrebbe essere troppo faticoso stare in piedi per più di un'ora in occasione della celebrazione.