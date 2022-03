La Regina Elisabetta sorride raggiante dopo le indiscrezioni sul suo stato di salute La regina Elisabetta si mostra sorridente e in piedi, accompagnata dal suo bastone, in alcune foto pubblicate dal Mirror. Gli scatti arrivano dopo alcune indiscrezioni in merito al suo stato di salute che la volevano in sedia a rotelle.

A cura di Ilaria Costabile

La Regina Elisabetta sorride, raggiante, nelle nuove foto pubblicate dalla testata inglese "The Mirror", che campeggiano anche sulla copertina del giornale cartaceo, a dimostrazione del fatto che la sovrana inglese è in buona salute, nonostante alcune voci la volessero debilitata. Sua Maestà, infatti, appare nelle sale del castello di Windsor con il suo bastone tra le mani, intenta a guardare con curiosità un servizio da the appena consegnatole. La speranza è che riesca a prendere parte ad una cerimonia di commemorazione per suo marito il Principe Filippo.

Lo stato di salute di Elisabetta II

Non c'è notizia migliore per il popolo inglese che quella di sapere che la propria sovrana si mantenga in salute, soprattutto dopo aver contratto il Covid, a seguito del quale però non ha avuto ripercussioni significative e anche il decorso della malattia è stato piuttosto veloce, tanto che Elisabetta II non si è persa d'animo e appena ha potuto è tornata ai suoi impegni lavorativi. Stando a quanto riportato sul Mirror, da qualche giorno circolavano alcune notizie secondo cui la regina avrebbe avuto bisogno della sedia a rotelle per muoversi, ma gli scatti pubblicati dalla testata dimostrano tutt'altro, con la regina intenta ad osservare il servizio in ceramica di una delle aziende più rinomate d'Inghilterra, ovvero la Halcyon Days, tenuta in grande considerazione dalla casata reale. Durante la visita a Windsor, oltre alle porcellane si è potuto assistere ad una dimostrazione di smaltatura dei manufatti inglesi.

La regina ha rallentato i suoi ritmi

Sebbene la regina non abbia riportato conseguenze gravi a seguito del contagio, però, sono sopraggiunti alcuni problemi che hanno portato la sovrana ad alleggerire il carico delle sue responsabilità. A causa di una certa stanchezza, infatti, Elisabetta II non ha partecipato al Commonwealth Day e nelle sue giornate si affida spesso all'uso del bastone per potersi muovere con più sicurezza, nonostante prima non fosse mai stato necessario. Non è da sottovalutare, però, che la reggente della monarchia inglese ha ben 95 anni e, quindi, alcune accortezze per la sua salute sono a dir poco necessarie.