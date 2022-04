La Regina Elisabetta compie 96 anni con una foto inedita da piccola, perché è la regina dei record La Regina Elisabetta compie 96 anni, quest’anno i festeggiamenti saranno piuttosto circoscritti. La sovrana è ormai arriva alla soglia dei 70 anni di regno, durante i quali ha raggiunto non pochi primati che fanno di lei a tutti gli effetti la “regina dei record”.

A cura di Ilaria Costabile

Il 21 aprile è un giorno importante per il popolo inglese, dal momento che si festeggia il compleanno della Regina Elisabetta. Quest'anno la sovrana compie 96 anni e come di consueto sono state pubblicate delle foto sull'account ufficiale della Royal Family, che la ritraggono insieme ai suoi pony e uno scatto che invece incornicia il suo volto da bambina, quando ancora non era nemmeno principessa, ma era la figlia del Duca e della Duchessa di York. Quello di Elisabetta II è stato il regno più longevo della corona britannica, non a caso negli anni ha conquistato diversi record.

La Regina dei record

Elisabetta II ha compiuto 96 anni, 70 dei quali vissuti da regina, tenendo le redini di una delle monarchie più importanti del mondo, e conquistando in così tanti anni di regno una serie di primati che fanno di lei la regina dei record. Già sei anni fa, la sovrana aveva già superato tutti i "traguardi" conquistati da altri parigrado: il suo era infatti il regno più lungo della monarchia britannica, superando quello della regina Vittoria con 63 anni e 7 mesi di reggenza; non stupisce che in questi sette decenni si siano succeduti 14 primi ministri inglesi, sette arcivescovi di Canterbury e sette pontefici e che la sovrana abbia visitato almeno 120 Paesi e presenziato a circa 300 visite ufficiali. Oltre al regno, anche il suo matrimonio è stato tra i più longevi tra le monarchie europee: l'unione con suo marito Filippo, sposato il 20 novembre 1947 è durata ben 74 anni, fino alla scomparsa del principe di Edimburgo il 9 aprile dello scorso anno, a 100 anni. Il 6 febbraio 2017, la Regina conquista un nuovo record, celebrano il Giubileo di Zaffiro, ovvero il 65esimo anniversario della sua ascesa al trono, avvenuta nel febbraio 1952 dopo la prematura scomparsa del padre.

I festeggiamenti per il compleanno

I festeggiamenti ufficiali si terranno nel mese di giugno, durante il Giubileo del regno, ma non mancheranno dei momenti per celebrare il compleanno insieme ai parenti più cari nella tenuta di Sandringham. Nonostante negli ultimi mesi la sovrana sia stata meno presente nelle apparizioni pubbliche, soprattutto dopo aver contratto il Covid-19 che non le ha portato sintomi gravi, ma strascichi di stanchezza e qualche problema di mobilità, che però non le hanno impedito di prendere parte ad appuntamenti e incontri di carattere lavorativo, anche se servendosi di videoconferenze. In questi giorni la Regina ha avuto modo di incontrare anche suo nipote Harry che con la moglie Meghan è tornato in Inghilterra per un breve soggiorno, durante il quale non ha potuto fare a meno di salutare sua maestà, prima di ripartire per l'Olanda.