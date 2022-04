Il principe Harry: “Mi sto occupando della Regina e mi sto assicurando che stia bene” Il principe Harry ha dichiarato, nel corso di un incontro al programma Today della Nbc per pubblicizzare gli Invictus Games, che la Regina Elisabetta sua nonna si trova in ottime condizioni di salute.

Il principe Harry ha dichiarato, nel corso di un incontro al programma Today della Nbc per pubblicizzare gli Invictus Games, che la Regina Elisabetta sua nonna si trova in ottime condizioni di salute. "È in ottima forma", ha spiegato, "mi sto solo assicurando che stia bene e si senta protetta". Presto in viaggio verso i Paesi Bassi, il principe Harry è tornato in Inghilterra con sua moglie Meghan Markle e la cosa ha fatto ovviamente notizia, in relazione ai presunti dissidi interni con tutta la Royal Family. È la prima volta, infatti, che Harry e Meghan fanno visita alla Famiglia Reale dopo l'addio nel 2020.

Le parole di Harry

Al programma Today della Nbc, nel corso di un'intervista, Harry ha confermato di essere passato con sua moglie Meghan Markle per stare un po' di tempo con la nonna, la Regina Elisabetta, 95 anni. "Mi sono assicurato", ha dichiarato il Principe e Duca del Sussex, "che ci siano le persone giuste intorno a lei".

È stato davvero bello incontrarla. Mi ha accolto a braccia aperte. Stare con lei è sempre fantastico. È stato così bello vederla. La trovo in ottima forma. Ha sempre un grande senso dell'umorismo con me e mi sto solo assicurando che sia protetta e che abbia le persone giuste intorno a lei.

Harry e Meghan hanno visto anche il principe Carlo

Il principe Harry Windsor e Meghan Markle hanno fatto visita anche al principe Carlo. Il 37enne non ha partecipato alla cerimonia funebre in ricordo di suo nonno, il duca di Edimburgo, a Londra il mese scorso. Ritornato da una settimana nel Regno Unito, il principe Harry ha anche fatto visita a suo padre, il principe Carlo, accompagnato proprio da Meghan Markle. In questo momento, la coppia è impegnata agli Invictus Game e sono accompagnati da una troupe cinematografica per una docu-serie chiamata "Heart of Invictus".