Nicola Coughlan, la Penelope Featherington di Bridgerton, sarà la Regina Vittoria in un altro ‘period drama’

Nicola Coughlan, la Lady Penelope Featherington di Bridgerton, sarà la Regina Vittoria in un altro ‘period drama‘, stavolta sulla Bbc. Ancora pochi i particolari, ma secondo la rete britannica la giovane attrice sarebbe entrata nel ruolo della sovrana nel cast di uno special di 55 minuti della serie Dodger, ispirata a un personaggio del romanzo di Charles Dickens Oliver Twist, che andrà in onda per le feste su BBC iPlayer, BBC One e CBBC. Per lei un nuovo ruolo, quello della Regina Vittoria, nipote della regina Carlotta con cui si scontra nella serie tv Bridgerton.

Nicola , che apparirà come guest star nello speciale natalizio dei Dodgers , si unirà a personaggi del calibro di Christopher Eccleston, Billy Jenkins, Ellie-May Sheridan, Lenny Rush e Toby Stephens nella prossima puntata. Al momento, i dettagli sullo speciale da 55 minuti sono limitati, tuttavia, è stato confermato che Nicola interpreterà la monarca britannica, la regina Vittoria. Come ricorderanno i fan, Dodger è andato in onda per la prima volta nel 2022, arrivando sugli schermi con 13 episodi. La serie è rapidamente diventata un successo e ha persino portato a casa il BAFTA per la migliore serie sceneggiata l'anno scorso.