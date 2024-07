Bridgerton, perché Penelope sfoggia il rossetto rosso quando svela di essere lady Whistledown

Perché Penelope Featherington indossa il rossetto rosso durante il monologo del Ballo delle farfalle che conclude la terza stagione di Bridgerton? A spiegarlo è l’esperta di beauty Valentina Fiorino che ha analizzato una delle scene più rappresentative dell’ultima stagione della fortunata serie tv Netflix e ha spiegato la scelta del look della protagonista, uno stile che valorizza la sua bellezza creato apposta per aiutarla a emergere dalla “tappezzeria” (paragone che la stessa protagonista utilizza più volte). Ed è anche grazie a questa acquisita consapevolezza che la protagonista riesce a conquistare il cuore dell'amato Colin.

Attenzione: di seguito SPOILER.

Fiorino, analizzando la potente scena finale della terza stagione di Bridgerton, spiega il motivo che ha indotto gli sceneggiatori a scegliere un look tanto aggressivo per Penelope:

Che significato ha il rossetto rosso indossato da Penelope durante il Ballo delle farfalle? Il rosso è un segno di self confidence e di potere. Durante il monologo finale della terza stagione di Bridgerton affronta l’alta società. Da sbiadita tappezzeria prende il centro della scena, diventando protagonista della propria vita. In Bridgerton il rosso è un colore dedicato a personaggi forti e potenti come la regina Carlotta, lady Danbury e Cressida, nel momento in cui finge di essere lady Whistledown e cerca di ingannare la regina. La scelta di far indossare a Penelope il rossetto rosso durante il monologo della rivelazione è un chiaro simbolo di empowerment del personaggio. L’intento della make up Artist Jessie Deol era che tutta l’attenzione fosse sulle labbra di Penelope e su ciò che avrebbe detto. Dopo avere raccolto la fiducia in se stessa, Penelope è pronta a rivendicare il suo talento e a rivelare al mondo che è lei lady Whistledown.