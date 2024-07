video suggerito

Bridgerton 4, chi sarà il protagonista: il trailer con il nome ufficiale È stato annunciato il protagonista della quarta stagione di Bridgerton. Netflix e Shonda Rhimes con un video ufficiale hanno confermato che sarà Benedict, il secondogenito dei Bridgerton interpretato da Luke Thompson, al centro dei nuovi episodi.

A cura di Ilaria Costabile

La terza stagione di Bridgerton, in cui si è raccontato l'amore di Colin e Penelope, si è conclusa lo scorso giugno lasciando diversi scenari possibili per il prossimo capitolo della saga più vista su Netflix. I canali ufficiali di Shonda Rhimes, produttrice della serie, hanno però dissipato ogni dubbio circa il protagonista della quarta stagione, dopo l'ipotesi Eloise e anche Francesca, i fan assisteranno, invece, alle vicissitudini amorose di Benedict Bridgerton.

Benedict Bridgerton è il protagonista della quarta stagione

"Chi sarà la persona più ambita della prossima stagione?" è così che si apre l'annuncio lanciato da Netflix e dai canali si Shondaland e Shonda Rhimes, che aprono ufficialmente le danze della quarta stagione di Bridgerton. Sarà quindi Luke Thompson, l'attore che dà il volto al secondogenito di casa Bridgerton, a ricoprire il ruolo da protagonista, dopo due stagioni in cui ci ci sarebbe aspettati che proprio lui fosse al centro del racconto, proprio come accade nei libri di Julia Quinn. Il finale di stagione del terzo capitolo, d'altra parte, aveva alimentato le ipotesi che i prossimi episodi potessero essere incentrati sulla giovane Francesca, dal momento che è stato brevemente presentato un personaggio che sarà particolarmente importante proprio per lo sviluppo della sua storia.

L'indizio sulla trama della quarta stagione

Nel breve video di presentazione, c'è anche un piccolo accenno a quello che accadrà nei nuovi episodi. Nella parte conclusiva, infatti c'è Thompson che apre la porta del suo camerino a qualcuno che gli dice "Hai una prova costume" e lui risponde di aver già pronto un abito per la sera, ma lo incentivano dicendo: "No, si tratta di un ballo in maschera" e qui, l'invito ad entrare in camerino: "In tal caso, entra pure". Come era emerso anche nella terza stagione, Benedict sembrava il più restio tra i suoi fratelli ad avvicinarsi alle nozze, desideroso di fare nuove esperienze e di esplorare, ma sarà l'incontro con una dama vestita d'argento, al ballo in maschera organizzato da sua madre, a fargli cambiare idea.