Kim Kardashian pazza di Nicola Coughlan di Bridgerton: “Ha firmato un contratto per la sua linea intima”

Kim Kardashian è una storica fan di Bridgerton, ma adesso ha portato la sua ossessione per la serie Netflix ad un livello superiore. La ex moglie di Kanye West ha infatti ingaggiato Nicola Coughlan, la Peneleope Featherington aka Lady Whistledown, per la sua linea di abbigliamento Skims. Tutto studiato per quanto riguarda il lancio, che è arrivato praticamente a margine della scena di sesso dell'attrice. Una scena di sei minuti che, come è noto, ha creato scalpore.

Kim Kardashian è pazza di Nicola Coughlan

Come scrivono i principali magazine di gossip anglofoni, Kim Kardashian era già rimasta colpita dal grande carisma dell'attrice che nella serie ha girato una scena di sesso con Colin Bridgerton della durata di sei minuti. Ovviamente, la Kardashian ha ingaggiato Nicola Coughlan ben prima di conoscere o se l'avesse ingaggiata molto prima che la scena andasse in onda. In ogni caso, è stata una mossa davvero incredibile da parte della Kardashian, visto che tutti al momento riconoscono alla protagonista di Bridgerton uno status da diva del momento. Su Instagram, sia Kim Kardashian che Nicola Coughlan hanno condiviso gli abiti della nuova campagna e i fan sui social si sono riversati esclusivamente per fare complimenti.

Nicola Coughlan non doveva essere Lady Whistledown

E pensare che Nicola Coughlan non doveva neanche essere Lady Whistledown. Come ha dichiarato la stessa attrice era stato deciso di realizzare un finale alternativo della prima stagione di Bridgerton, in cui non fosse Penelope ad impersonare la Whistledown, bensì l'attrice Jessica Madsen. "A luglio abbiamo girato un nuovo finale, perché si era pensato che potesse essere Cressida Cowper", ha fatto sapere l'attrice. Jessica Madsen è invece una delle rivali principali della terza stagione della serie pubblicata da Netflix.