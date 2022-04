Il Principe Harry rompe il silenzio sull’incontro segreto con la regina Elisabetta: “Bello vederla” Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno incontrato segretamente la regina Elisabetta nel castello di Windsor, mentre erano in viaggio verso gli Invictus Game. Il duca del Sussex ha parlato per la prima volta di questa visita, arrivata a due anni di distanza dall’ultima volta: “È stato bello rivederla”.

A cura di Elisabetta Murina

Harry e Meghan hanno incontrato di nascosto la regina Elisabetta e il principe Carlo al Castello di Windsor. È la prima volta in quasi due anni, da quando il duca del Sussex e la moglie hanno scelto di andare a vivere in California. Un visita quasi segreta, che si è svolta la scorsa settimana mentre erano in viaggio verso gli Invictus Game in Olanda, della quale sono trapelati pochissimi dettagli.

Il principe Harry rompe il silenzio sulla visita segreta alla regina

A rompere il silenzio sull'incontro segreto con la regina Elisabetta è stato proprio il principe Harry. Stando a quanto ha riportato il Sun, il duca di Sussex si è detto felice di aver rivisto la nonna dopo quasi due anni: "È stato fantastico vederla e sono sicuro che e piacerebbe essere qui se potesse". Finora questo è tutto quello che si sa del loro faccia a faccia, il resto rimane ancora avvolto dal mistero. Poche parole, ma che sembrerebbero a tutti gli effetti lanciare un segnale positivo nel loro rapporto.

Il primo incontro con la regina Elisabetta dopo due anni

La visita che Harry e Meghan hanno fatto alla regina il 13 aprile è stata la prima dopo due anni di lontananza, da quando la coppia ha deciso di abbandonare l'Inghilterra e volare in America, lontano dalla famiglia reale. Non solo: è la prima dall'intervista che la coppia ha concesso a Oprah Winfrey, nel marzo del 2021, quando la duchessa del Sussex accusò la royal family (ma senza nomi esplicti) di aver pronunciato frasi razziste nei confronti del figlio, il piccolo Archie. In quest'ottica, la visita arriva come un vero e proprio colpo di scena, top secret, che però sembra lanciare un ramoscello d'ulivo nel loro rapporto piuttosto burrascoso e mai del tutto sereno.