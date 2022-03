Chris Rock rompe il silenzio su Will Smith: “Sto ancora elaborando, ma parlerò di questa mer*a” L’attore ha aspettato la prima del suo show a Boston per parlare dello schiaffo di Will Smith. 72 ore di silenzio dalla notte degli Oscar non hanno fatto che amplificare l’attenzione mediatica, già alle stelle, su di lui.

A cura di Giulia Turco

Chris Rock rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo lo schiaffo di Will Smith in diretta tv. Una notte, quella di domenica 27 marzo, che gli Oscar difficilmente dimenticheranno. La questione che sta tenendo banco da giorni sui notiziari non è più limitata alla veridicità o meno del gesto. Poco importa se di uno schiaffo scenico si tratta: il mondo è diviso e una buona metà chiede provvedimenti nei confronti dell'attore premio Oscar, che dopo una serie di scuse ha chiarito di non aver mollare la presa sulla statuetta.

Standing ovation del pubblico: "Fan*ulo Will Smith"

Nel frattempo, dopo tre giorni di silenzio, Chris Rock ha atteso la prima, tutto esaurito, dello spettacolo con il quale ha debuttato a Boston nella serata di mercoledì 30 marzo per rompere il silenzio sulla questione. Davanti ad una platea di 1ooo persone al Wilbur Theatre, il comico 57enne ha aperto lo show tirando in ballo ciò che il pubblico voleva sentire. "Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo", ha esordito Rock, secondo Variety. "Non ho materiale su quello che è accaduto: tutto lo show è stato scritto prima di questo fine settimana", ha spiegato. "Ad un certo punto però parlerò di quella mer*da e sarà serio e divertente", ha spiegato. La platea, racconta Variety, lo ha sostenuto con una standing ovation lunga due minuti al grido di "Fan*ulo Will Smith", ma il comico ha liquidato tutti rimandando l'ironia ad un secondo momento: "Yo, fatemi fare lo spettacolo. Farò qualche battuta, è semplicemente bello essere qui".

L'attenzione mediatica su Chris Rock

La vicenda degli Oscar ha inevitabilmente creato un caso mediatico attorno al comico 57enne e il silenzio di Rock nelle ultime 72 ore non ha fatto altro che amplificarne la risonanza. Variety racconta che fuori da teatro di Boston, già ore prima dello show, si era creata una calca di giornalisti e reporter attrezzati di telecamere per immortalare il suo arrivo, tanto che i dipendenti del teatro si sarebbero lamentati della frenesia, che impediva loro di preparare l’ingresso per gli spettatori. Non a caso infatti, l'arrivo dell'attore è stato tramutato immediatamente in notizia, attirando l'attenzione di chi finora non aveva mai seguito la notte degli Oscar e forse conosceva a malapena Chris Rock.