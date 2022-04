La regina Elisabetta festeggia il suo 96esimo compleanno, il secondo senza il principe Filippo La sovrana torna a festeggiare il suo compleanno. Nel 2021 aveva evitato ogni festeggiamento per via del lutto: pochi giorni prima era morto il principe Filippo.

A cura di Giulia Turco

La regina Elisabetta compie 96 anni il 21 aprile 2022 e torna a festeggiare un anno dopo la morte del consorte. I festeggiamenti, che aveva saltato lo scorso anno per via del lutto, si terranno nella fattoria dove il marito principe Filippo ha amato trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Come riporta Metro.uk, la sovrana si starebbe preparando a viaggiare a bordo di un elicottero verso la sua tenuta di Sandringham, 20.000 acri di terra dove Filippo passò il periodo dopo il suo ritiro dalla vita pubblica, per rimanere a Wood Farm fino all'inizio della prossima settimana.

Come festeggerà quest'anno la regina Elisabetta

Si tratta del secondo compleanno che la sovrana si trova a festeggiare senza il suo amato consorte, scomparso il 9 aprile 2021, pochi giorni prima del 95esimo compleanno della regina. Questa volta Elisabeth cercherà di mantenere alto lo spirito, pur con una cerimonia sobria e discreta, anche a seguito dei diversi problemi di salute (tra i quali il Covid) che l'hanno colpita quest'anno e che l'hanno costretta ad uno stile di vita tranquillo e meno movimentato del solito. I reali e gli amici intimi le faranno visita nella residenza di campagna che ha al suo interno cinque camere da letto, ridisegnate proprio dal duca di Edimburgo il quale vi aggiunse anche una nuova cucina. Secondo il Daily Mail non è dato sapere il numero esatto di invitati, che confermeranno la loro presenza solo il giorno stesso, probabilmente dopo un tampone Covid.

Un anno dalla morte del principe Filippo

È passato poco più di un anno dalla scomparsa del duca di Edimburgo, morto a 99 anni. Il lutto aveva imposto alla regina un compleanno senza sfarzo né cerimonie, trovandosi sola per la prima volta dopo 73 anni di matrimonio. Nessun festeggiamento, ma solo visite private per la regina, che per il 2021 aveva rinunciato sia alla cerimonia pubblica che a quella privata con i propri cari.