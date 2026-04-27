Marissa Bode, star di Wicked: “Mi hanno negato l’imbarco sull’aereo perché sono in sedia a rotelle”

In un video pubblicato su TikTok, Marissa Bode ha raccontato di essere stata vittima di discriminazione. In viaggio verso la Pennsylvania, le è stato negato l’imbarco sull’aereo perché in sedia a rotelle: “Mi hanno chiesto di alzarmi in piedi, ma quando ho risposto no mi hanno detto che non potevo salire”.

Marissa Bode vittima di discriminazione. L'attrice, star di Wicked, ha raccontato che le è stato negato l'imbarco su un aereo per via della sua disabilità. È stata la diretta interessata a raccontare la vicenda con un video su TikTok, spiegando la terribile esperienza avuta con la compagnia aerea: "Mi hanno chiesto se potessi alzarmi in piedi. Ho risposto di no e loro hanno ribattuto ‘mi dispiace, per questo motivo dovremo negarle l'imbarco".

Marissa Bode era diretta in Pennsylvania per una trasferta di lavoro, ma il viaggio si è rivelato piuttosto complicato. La prima parte è andata per il verso giusto ma, al momento di prendere il volo di coincidenza con la compagnia Southern Airways, si è verificato uno spiacevole episodio. La 25enne è in sedia a rotelle da quando ha 11 anni, dopo essere rimasta paralizzata in seguito a un incidente d'auto. Avvicinatasi al gate per chiedere assistenza con il volo, le è stato chiesto: "Può alzarsi in piedi?". La sua risposta è stata un immediato "No" e il personale le ha allora negato la possibilità di salire sull'aereo: "Hanno detto ‘Ci dispiace, per questo motivo non le sarà consentito l'imbarco. Mi hanno detto che tutti gli aerei di questa compagnia hanno le scale. Mi state dicendo che nessuna delle persone che hanno volato sui vostri aerei è disabile?".

Raccontando l'accaduto su TikTok, Bode ha definito la situazione come una "palese discriminazione", spiegando di non aver mai vissuto un problema simile. Prima di partire l'attrice aveva anche avvisato la compagnia e le era stato "pienamente garantita" la possibilità di viaggiare, salvo poi scoprire l'esatto contrario. Per raggiungere la sua destinazione finale, ha dovuto guidare per tre ore e mezza. "Dovrebbero vergognarsi, è molto di più di un errore, si tratta delle nostre vite e della nostra intera esistenza", ha concluso.