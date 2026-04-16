Taylor Momsen di Gossip Girl ricoverata, è stata morsa da un ragno velenoso: “Il suo veleno ha fatto danni”

Taylor Momsen, Jenny Humphrey di Gossip Girl e ora cantante del gruppo Pretty Reckless, è stata morsa da un ragno velenoso prima di salire sul palco. Su Instagram ha raccontato l’accaduto, mostrando la gamba: “Ha deciso di staccarmi un pezzo di gamba il suo veleno ha fatto danni”.

Taylor Momsen ricoverata d'urgenza. La cantante del gruppo Pretty Reckless, conosciuta dal pubblico anche per il ruolo di Jenny Humphrey in Gossip Girl, stava aprendo il concerto degli AC/DC a Città del Messico quando è stata morsa alla gamba da un ragno velenoso. È stata subito portata in ospedale e sui social ha raccontato l'accaduto. Nel 2024, durante un live a Siviglia, era invece stata morsa da un pipistrello.

"Non sarebbe un tour degli AC/DC se non venissi morsa…", ha scritto l'artista su Instagram accompagnando il messaggio ad alcune sue immagini in ospedale . Poi ha raccontato l'accaduto: "Un ragno enorme ha deciso di staccarmi un pezzo di gamba e il suo veleno mi ha fatto un bel po' di danni. Donna ragno? Batgirl?". Momsen ha mostrato la gamba con una grande macchia rossa da sotto il ginocchio fino alla caviglia, che è il morso del ragno. Dopo aver trascorso la notte in pronto soccorso, ha ringraziato i medici e ha fatto sapere di stare meglio, di essere pronta a tornare sul palco per esibirsi.

Già nel 2024 aveva avuto un piccolo "incidente" con un pipistrello, proprio mentre si stava esibendo a Siviglia. Sul palco, la cantante inizialmente non si era accorta di nulla e, quando se ne è resa conto, ha subito chiesto aiuto: "C’è un pipistrello sulla mia gamba. Qualcuno può aiutarmi? Devo davvero essere una strega!". Momsen aveva poi fatto sapere di stare bene, raccontando di essere stata visitata in ospedale e sottoposta a vaccini antibiotici. La sua gamba aveva tre puntini rossi in corrispondenza di dove ere stata attaccata dall'animale, ma neanche in quel caso si era fermata e si era rimessa in piedi per ricominciare con il tour. Momsen sta dedicando la sua carriera alla musica dopo alcuni ruoli cinematografici di successo, da Il Grinch nel 2009 al successo di Gossip Girl nel ruolo di Jenny Humprhey.