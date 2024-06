video suggerito

Taylor Momsen morsa da un pipistrello sul palco, il video social: "Stavo cantando, non ne avevo idea" Durante un concerto a Siviglia con la sua band, Taylor Momsen è stata morsa da un pipistrello. La cantante dei Pretty Reckless si stava esibendo quando improvvisamente l'animale le si è attaccato alla gamba. Su Instagram il video dell'accaduto. "Vaccini antibiotici per due settimane, mi hanno soprannominato Batgirl", ha ironizzato.

A cura di Elisabetta Murina

Taylor Momsen morsa da un pipistrello. La cantante del gruppo Pretty Reckless, conosciuta dal pubblico anche per il ruolo di Jenny Humprhwy in Gossip Girl, si stava esibendo a Siviglia quando l'animale l'ha attaccata a una gamba. Sul suo profilo Instagram il video dell'accaduto durante il concerto.

Cosa è successo a Taylor Momsen a Siviglia: il video del morso del pipistrello

Taylor Momsen si stava esibendo con la sua band all'Estadio La Cartuja di Siviglia quando è stata morsa da un pipistrello sul palco. Come si vede nel video condiviso su Instagram, la cantante dei Pretty Reckless, inizialmente non si era accorta di nulla: "Ragazzi, indicate qualcosa ma non so cosa state vedendo". Poco dopo si è accorta di avere un pipistrello sulla gamba e ha chiesto subito aiuto: "C’è un pipistrello sulla mia gamba. Qualcuno può aiutarmi? Devo davvero essere una strega!". In quel momento, infatti, stava per cantare il brano Witches Burn.

Come sta Taylor Momsen dopo il morso del pipistrello

Poco dopo aver mostrato il video dell'accaduto, la cantante ha fatto sapere di stare bene. È stata visitata in ospedale e sottoposta a vaccini antibiotici. Al momento sulla gamba ha tre puntini rossi, in corrispondenza di dove è stata attaccata dal pipistrello. Con ironia, ha raccontato: "Era carino, ma mi ha morso. Quindi vaccini antibiotici per le prossime due settimane. Ringrazio tutto lo staff dell’ospedale che mi ha soprannominato Batgirl dopo averlo visto al telegiornale locale quella mattina". Momsen vuole riprendere al più preso il suo tour, senza mancare alla tappa in programma per il 5 giugno ad Amsterdam. Dopo alcune esperienze sui set cinematografici, come quello de Il Grinch, nel 2009 ha fondato la rockband, che ad oggi apre i concerti degli AC/DC.