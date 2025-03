video suggerito

LDA svela il motivo del suo post allarmista, era per lanciare il suo nuovo album LDA rompe il silenzio e annuncia il suo nuovo progetto, Capitolo 1: La legge è uguale per tutti. Con il video promozionale mette fine alla curiosità e alla preoccupazione dei fan che ieri si erano insospettiti per le particolari ed enigmatiche mosse social. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Dopo la comunicazione diffusa sui social che ha insospettito i fan, LDA rompe il silenzio sul suo profilo Instagram con un video che anticipa l'uscita del suo nuovo album. "Capitolo 1: La legge non è uguale per tutti" è la didascalia del contenuto che lo vede in un aula di tribunale accusato di voler fare musica RnB. "Luca D'Alessio, in arte LDA, lei è dichiarato colpevole per voler fare RnB in Italia. Che poi, detto tra di noi, è un genere che fa pure ca*are. Il condannato sarà costretto ad ascoltare nelle ore libere la Top 50 delle hit italiane" recita il giudice nel video davanti al cantante acclamato da tutti i presenti.

Le mosse social delle ultime ore che avevano destato preoccupazione e curiosità erano legate solo a una strategia di marketing per il lancio del nuovo progetto.

Cosa era successo nelle ultime ore: la cancellazione dei post e gli enigmatici annunci

"In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l'impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare Fake News data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione": così recitava l'annuncio sul profilo di LDA, pubblicato ieri dallo staff del cantante dopo la cancellazione di tutti gli altri post. Dopo aver destato forte curiosità e anche preoccupazione, sul profilo dell'artista ne era spuntato un altro che dichiarava:

Attenzione, vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare fake news.

Con il video del lancio del nuovo progetto, ora è tutto più chiaro: "il momento delicato" citato nell'annuncio era riferito alla trama del contenuto del video promozionale che lo vede coinvolto in un processo per aver deciso di "fare RnB in Italia".