video suggerito

“LDA non può usare il telefono”, i messaggi dello staff e le foto cancellate: le ipotesi dei post su Instagram “In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono”, inizia così il post di Instagram nel quale lo staff del cantante Luca D’Alessio in arte LDA fa una comunicazione improvvisa. La cancellazione di tutte le foto e l’immagine profilo annullata sembrano suggerire la solita strategia di marketing per il lancio di un nuovo progetto musicale ma solo il noto cantante potrà confermarlo e tranquillizzare così i fan. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Music

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

"In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l'impossibilità di Luca di utilizzare il telefono", inizia così il post di Instagram nel quale lo staff del cantante Luca D'Alessio in arte LDA fa una comunicazione improvvisa ai fan dell'artista. "Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare Fake News data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione".

Le ipotesi per i due lanci e la cancellazione delle foto

Quel FAKE NEWS in caps lock e grassetto ha iniziato a insospettire i fan più esperti e gli addetti ai lavori. Il particolare si aggiunge alla totale cancellazione dei post sulla sua pagina Instagram, espediente di marketing usato di frequente per il lancio di nuovi progetti musicali. A questo post se n'è aggiunto un altro poco dopo: "Attenzione, vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene. Le circostanze che lo portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare fake news". Ancora una volta il concetto di false notizie è messo in maiuscolo e grassetto.

Non è ancora noto cosa ci sia davvero dietro questi post, ma al netto del fatto che possa essere una strategia di marketing per il lancio di un nuovo progetto musicale o di un singolo, i commenti sottostanti i post sono allineati nella speranza che questa ipotesi possa essere la più probabile. La foto profilo è uno sfondo nero, il reset della pagina sembra essere ufficiale.