Eros Ramazzotti discute con un fan a Messina: “Non vedi? E perché ti inca*zi con me?”

Eros Ramazzotti ha interrotto per qualche secondo il suo concerto di Messina per discutere con un fan che evidentemente non vedeva bene: “Non è colpa mia, perché ti incazzi con me?” ha risposto il cantante.

Ramazzotti discute con un fan a Messina

Siparietto tra Eros Ramazzotti e un fan durante l'esibizione del cantante romano allo stadio Franco Scoglio di Messina. Alcuni video sui social mostrano una discussione tra il cantante e qualcuno presente nel pubblico che, evidentemente, si lamentava per la scarsa visuale dovuta al resto dei fan che si è alzato durante l'esibizione di "Dove c'è musica", canzone che si trova a metà della scaletta del suo nuovo tour "Una storia importante". Sui social, tra TikTok, X e Instagram ci sono vari video da varie prospettive in cui si vede Ramazzotti interrompere per qualche secondo il concerto per rispondere alle lamentele di un fan.

Il cantante, infatti, è costretto a interrompere per pochi secondi la sua esibizione, e rivolgendosi al fan cerca di spiegargli che i suoi problemi di visuale non dipendono da lui, ma dalle persone che sono in piedi: "E io gliel'ho detto che cosa vuoi da me, c'è ancora gente che sta in piedi. Non posso farci niente" spiega il cantante che si avvicina al bordo del palco per cercare di sentire quello che ha da dire lo spettatore. A quel punto lo invita a raggiungerlo più sotto al palco: "Vieni giù, vieni qua. Aspè, stop stop. Cosa ti incazzi con me, l'ho detto dieci volte. Che cosa vuoi? Ho capito, ma io non posso dire a tutti di sedersi. Ragazzi, più di questo che cosa devo fare?".

Ramazzotti si è trovato a fare i conti con un grande classico di ciò che avviene ai concerti. Evidentemente il fan era in un settore dello stadio che prevedeva le sedute, come si vede anche dai video. Ma ai concerti le sedie lasciano il tempo che trovano e l'entusiasmo porta le persone ad alzarsi e ad avvicinarsi al palco. O semplicemente sotto palco le persone erano già in piedi e impedivano la visuale al fan che non riusciva a vedere il proprio cantante preferito. Semplicemente Ramazzotti non poteva fare granché, se non invitarlo, appunto, ad avvicinarsi a lui e cercare di ssuperare le persone che gli erano davanti. Niente di grave, comunque, il cantante, infatti, dopo pochi minuti ha ricominciato il proprio concerto.