Iran, istituiti gruppi negoziali su nucleare e sanzioni. Teheran: “Gestiremo noi lo Stretto di Hormuz”: news in diretta

La delegazione iraniana guidata da Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano (al centro).

Gli aggiornamenti sui negoziati tra Iran e Usa: le ultime notizie di oggi, 23 giugno in tempo reale. Si è concluso il primo round di colloqui tra Washington e Teheran e le trattative proseguiranno nei prossimi giorni.

L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni e la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il Presidente del Parlamento e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha parlato di "successi significativi" e precisa: "Sarà Teheran a gestire lo Stretto di Hormuz".

Anche il vicepresidente Usa JD Vance ha parlato di "buoni progressi", mentre il presidente Trump, incontrando i giornalisti nella serata di ieri, ha affermato: "Se l'Iran non rispetterà l'accordo o non si comporterà come dovrebbe, farò ciò che devo fare".