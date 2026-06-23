Insegue a Milano una Audi Q7, che non si ferma all’alt: morto il poliziotto Francesco Imprezzabile

Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale a Milano, è morto in un inseguimento con una Audi Q7. Il Suv non si è fermato all’alt durante un posto di controllo.

L’agente Francesco Imprezzabile (Fonte: Instagram)

Si chiamava Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni che è morto in un inseguimento a Milano. L'uomo, attorno alle 21 di ieri sera, ha intimato l'alt a un'Audi Q7, durante un normale controllo organizzato nel quartiere Ponte Lambro insieme agli agenti del commissariato Mecenate. Il Suv però ha proseguito la sua corsa e da lì è iniziato l'inseguimento.

Il poliziotto 39enne era in sella alla sua moto. Dietro di lui, alcune pattuglie della stradale. La corsa è durata per chilometri e lungo via Milano, che costeggia la pista dell'aeroporto di Linate, ai confini con Peschiera Borromeo, Imprezzabile ha perso il controllo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), allertata da un passante, ha inviato diverse ambulanze, automediche e un elicottero. Gli operatori sanitari del 118 hanno trasferito d'urgenza l'uomo all'ospedale Niguarda dove, dopo una serie di manovre di rianimazione, è morto.

Sul caso, indagano gli agenti della polizia stradale insieme ai carabinieri della compagnia di San Donato. Sul posto c'era anche il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, profondamente colpito dalla perdita di uno dei suoi uomini.

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"Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità. Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso", scriveva il 35enne sul suo profilo Instagram.

Al momento l'ipotesi dello speronamento sembra la più lontana considerato che non ci sono segni evidenti sulla carrozzeria della moto. Fondamentale sarà identificare la persona che stava guidando il Q7 e rintracciare il Suv così da verificare se anche su questo ci siano o meno segni di urto o speronamento. Si cercano anche i filmati registrati dalle poche telecamere di sorveglianza presenti in zona che potrebbero fornire maggiori dettagli sopratutto sull'identificazione del veicolo.