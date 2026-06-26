Domiciliari e braccialetto elettronico per il 26enne inseguito dall’agente Francesco Imprezzabile poi deceduto

La gip Giulia Masci, dopo l’interrogatorio di oggi, venerdì 26 giugni, nel carcere di San Vittore, ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari e il braccialetto elettronico per Genti Berisha, 26 anni.

Francesco Imprezzabile (foto da Instagram)

È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, 26 anni, alla guida del mezzo che non si è fermato a un posto di blocco dando luogo a un inseguimento in cui ha perso la vita l'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, a bordo della moto di servizio che viaggiava a 180 km/h.

La gip Giulia Masci, dopo l'interrogatorio di oggi, venerdì 26 giugni, nel carcere di San Vittore, ha quindi convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. La pm ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa. Il gip non può andare oltre la richiesta del pm sulle misure cautelari.

Si è assunto "la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo", si è detto "dispiaciuto, veramente emotivamente provato" e ha chiesto ancora "scusa". Si è reso conto che "se avesse ragionato, non sarebbe andato via e non si è accorto che il povero agente era caduto". A dirlo Fabrizio Cardinali, legale di Berisha, dopo l'interrogatorio di questa mattina. In sostanza, come spiegato dal difensore, l'arrestato ha negato che ci sia stato un urto tra il suv che guidava e la moto dell'agente e ha spiegato di non aver visto Imprezzabile cadere.

L'incidente si è verificato lunedì 23 giugno, alla sera. Tra via degli Umiliati e via Vittorini a Ponte Lambro, era stato allestito un posto di blocco in collaborazione tra polizia locale, stradale e Commissariato Mecenate. Ad un certo punto, intorno alle 21, è stata avvistata un'Audi Q8 e-tron – preso a noleggio – che ha accelerato cercando di scappare.

Subito gli agenti si sono messi all'inseguimento e Imprezzabile, con la sua moto di servizio, era quasi riuscito a raggiungerlo. Dopo una curva però, nei pressi dell'aeroporto di Linate, il 39enne è scomparso alla vista dei colleghi e ritrovato solo tempo dopo tra l'erba alta, con la moto ormai distrutta. Trasportato in elisoccorso al Niguarda, Imprezzabile è stato dichiarato deceduto.