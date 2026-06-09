La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti allo stadio San Siro di Milano, l’ordine delle canzoni

Martedì 9 giugno Eros Ramazzotti comincia il suo tour negli stadi italiani al San Siro di Milano, dove porterà alcuni tra i suoi maggiori successi. Ecco la probabile scaletta a Milano.

Eros Ramazzotti in concerto – ph Giorgia Perini

Comincia questa sera 6 giugno 2026 la leg negli stadi italiani di Eros Ramazotti del suo Una storia importante world tour. Un tour mondiale cominciato ufficialmente lo scorso febbraio alla Accor Arena di Parigi, dopo una première ad Amsterdam lo scorso ottobre. Il tour prende il nome da una delle canzoni più amate del cantautore romano, "Una storia importante", pubblicato nel 1985 e incluso nell'album d'esordio "Cuori agitati". Da febbraio a maggio Ramazzotti è stato impegnato in una serie fitta di concerti nelle arene europee, dalla Spagna alla Germania, passando per il Belgio, la Polonia, l'Austria, l'Ungheria, la Bulgaria e la Romania, tra le altre. Dopo la data zero al Bluenergy Stadium di Udine, dove ha fatto le prove generali, Ramazzotti parte con gli stadi italiani.

La scaletta del concerto di Ertos Ramazzotti allo stadio San Siro di Milano

Eros Ramazzotti in concerto con il pubblico – ph Francesco Prandoni

Sarà lo Stadio San Siro di Milano, quindi, il primo a ospitarlo, prima di spostarsi a Napoli (13 giugno @Stadio Diego Armando Maradona), Roma (16 giugno @Stadio Olimpico), Messina (20 giugno @Stadio Franco Scoglio), Bari (23 giugno @Stadio San Nicola) e Torino (27 giugno @Allianz Stadium). Il cantautore porterà alcuni dei suoi più grandi successi, da "Taxi story" che dovrebbe dare il la al concerto, passando per "Stella gemella", "Adesso tu", "Dove c'è musica", "Una storia importante", "Terra promessa" e "Più bella cosa". Con lu sul palco ci saranno Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori. Ecco la scaletta che Ramazzotti dovrebbe eseguire a Milano, stando a quanto fatto a Udine: