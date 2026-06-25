La scaletta del concerto dei Maroon 5 agli I-Days di Milano, l’ordine delle canzoni

Stasera 25 giugno i Maroon 5 saranno sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per dare il via agli I-DAYS Milano Coca-Cola. Ecco la probabile scaletta della serata.

Adam Levine dei Maroon 5 – ph Monica Schipper:Getty Images

Stasera 25 giugno, i Maroon 5 terranno il loro unico concerto in Italia. La band americana, infatti, aprirà gli I-DAYS Milano Coca-Cola esibendosi sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, anticipando altri artisti come Florence + The Machine, Foo Fighters, Idles, System of a Down, Queens of the Stone Age, David Guetta e Asap Rocky, tra gli altri. La band capitanata dal cantante Adam Levine fa il suo ritorno a Milano a undici anni di distanza dalla loro ultima volta nella città meneghina, forti di un successo che dura da 20 anni, grazie a brani come "Payphone", "Animals", "Maps", "She will be loved" e "This Love" tra le altre. Lo scorso maggio, inoltre, la band ha pubblicato "Heroin" che segna la prima uscita della band dopo l'uscita della versione deluxe del loro ultimo album "Love is like". La band è diventata rilevante nel mondo per la sua capacità di scrivere canzoni di successo e cambiare negli anni, senza rimanere legata a un unico genere, ma inglobando nel loro pop anche altri generi come dance ed elettronica. A questo si aggiunge il ruolo assunto dal frontman, Adam Levine, diventato a sua volta un'icona anche televisiva, negli Usa.

La scaletta del concerto dei Maroon 5 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano

Mappa del concerto dei Maroon 5 a Milano

La band, quindi, torna in Italia forte di oltre 77 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, risultando una delle più ascoltate al mondo, con canzoni che sono diventate vere e proprie hit di questi ultimi anni, mescolando pop, R'n'B e a volte gocce di hip hop. Un successo costruito grazie ad album come "Songs About Jane", "It Won't Be Soon Before Long", "Overexposed", "V", "Red Pill Blues", "JORDI" e "Love Is Like". Questa sera sul palco milanese dovrebbero dare il la al concerto con "Harder to Breathe" e "Lucky Strike" e oltre alle canzoni citate ci dovrebbero essere anche "Memories", "Moves Like Jagger" e "Sugar". I cancelli saranno aperti alle 17, mentre l'esibizione della band sarà alle 20.45. Questa dovrebbe essere la scaletta per il concerto di Milano:

Harder to Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts (cover dei Gym Class Heroes)

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Heavy (brano di PJ Morton)

Won't Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don't Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Payphone

Sugar

Gli orari dell'evento del 25 gigno agli I-Days

Per quanto riguarda tutti gli orari di accesso, ecco come funzionerà la serata: