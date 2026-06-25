La scaletta del concerto dei Maroon 5 agli I-Days di Milano, l’ordine delle canzoni
Stasera 25 giugno, i Maroon 5 terranno il loro unico concerto in Italia. La band americana, infatti, aprirà gli I-DAYS Milano Coca-Cola esibendosi sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro, anticipando altri artisti come Florence + The Machine, Foo Fighters, Idles, System of a Down, Queens of the Stone Age, David Guetta e Asap Rocky, tra gli altri. La band capitanata dal cantante Adam Levine fa il suo ritorno a Milano a undici anni di distanza dalla loro ultima volta nella città meneghina, forti di un successo che dura da 20 anni, grazie a brani come "Payphone", "Animals", "Maps", "She will be loved" e "This Love" tra le altre. Lo scorso maggio, inoltre, la band ha pubblicato "Heroin" che segna la prima uscita della band dopo l'uscita della versione deluxe del loro ultimo album "Love is like". La band è diventata rilevante nel mondo per la sua capacità di scrivere canzoni di successo e cambiare negli anni, senza rimanere legata a un unico genere, ma inglobando nel loro pop anche altri generi come dance ed elettronica. A questo si aggiunge il ruolo assunto dal frontman, Adam Levine, diventato a sua volta un'icona anche televisiva, negli Usa.
La scaletta del concerto dei Maroon 5 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano
La band, quindi, torna in Italia forte di oltre 77 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, risultando una delle più ascoltate al mondo, con canzoni che sono diventate vere e proprie hit di questi ultimi anni, mescolando pop, R'n'B e a volte gocce di hip hop. Un successo costruito grazie ad album come "Songs About Jane", "It Won't Be Soon Before Long", "Overexposed", "V", "Red Pill Blues", "JORDI" e "Love Is Like". Questa sera sul palco milanese dovrebbero dare il la al concerto con "Harder to Breathe" e "Lucky Strike" e oltre alle canzoni citate ci dovrebbero essere anche "Memories", "Moves Like Jagger" e "Sugar". I cancelli saranno aperti alle 17, mentre l'esibizione della band sarà alle 20.45. Questa dovrebbe essere la scaletta per il concerto di Milano:
- Harder to Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts (cover dei Gym Class Heroes)
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy (brano di PJ Morton)
- Won't Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don't Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
Gli orari dell'evento del 25 gigno agli I-Days
Per quanto riguarda tutti gli orari di accesso, ecco come funzionerà la serata:
- 16:30 – Early Entry
- 16:30 – Apertura cassa vendita
- 17:00 – Apertura cassa accrediti
- 17:00 – Apertura porte
- 18:00 – DJ set
- 19:00 – DJ Mailbox
- 20:45 – MAROON 5