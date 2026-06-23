La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti allo stadio San Nicola di Bari, l’ordine delle canzoni
Eros Ramazzotti terrà questa sera, 23 giugno, il concerto allo stadio San Nicola di Bari, arrivando pochi giorni dopo Vasco Rossi. Il cantante sarà protagonista in questa data pugliese che accompagnerà i fan verso la fine di questa parte del suo "Una storia importante tour" che vedrà la conclusione ufficiale della leg negli stadi il prossimo 27 giugno 2026 quando si esibirà all'Allianz Stadium di Torino prima di un riposo e la ripartenza il prossimo 16 ottobre al Coca-Cola Coliseum di Toronto, in Canada, dove ripartirà con il tour che toccherà anche Stati Uniti e America Centrale e del Sud. Il cantante ha portato negli stadi italiani circa 260 mila persone che stanno ascoltando una scaletta che vede i suoi più grandi successi.
La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti allo stadio San Nicola di Bari
Il cantante romano sta portando in girò uno spettacolo imponente, con il palco composto da due passerelle che si aprono verso il pubblico per azzerare la distanza. Cinque maxi schermi su cui passano i visual che accompagnano ciascun brano e nel complesso, una struttura di 480 mq. Il tutto per un concerto di circa due ore di show complessivo e una scaletta che attraverserà la sua carriera, con grandi classici, come quello che dà il via alla serata, ovvero "Taxi giallo", seguito da "Quanto amore sei", ma in questi 120 minuti il pubblico ascolterà anche canzoni come "Stella gemella", "Adesso tu", "Dove c'è musica", "Se bastasse una canzone", fino alla chiusura con "Più bella cosa". Ecco quale potrebbe essere la scaletta completa per il concerto al San Nicola di Bari.
- Taxi Story
- Quanto amore sei
- Un cuore con le ali
- Un'emozione per sempre
- I Belong to You (Il ritmo della passione)
- Stella gemella
- Adesso tu
- Una storia importante
- Stupide parole romantiche
- Più che puoi
- Dove c'è musica
- La luce buona delle stelle
- Se bastasse una canzone
- Musica è
- Un'altra te / No Woman, No Cry
- Un attimo di pace
- Terra promessa
- Fuoco nel fuoco
- Cose della vita
- Un angelo disteso al sole
- Più bella cosa
Orari di apertura e biglietteria
Per chiunque vorrà seguire il concerto di Eros Ramazzotti allo stadio San Nicola di Bari, l'orario di apertura dei cancelli è previsto per le 18 per tutti i settori. Chi non ha ancora acquistato i biglietti potrà farlo alla biglietteria (Ticket Office) situata presso il Gate 1: questo sportello è dedicato alla vendita dei biglietti, sarà operativo a partire dalle ore 17:00, mentre il 3, che è dedicato al ritiro dei biglietti acquistati online e dei gadget previsti per il Gold Package, aprirà alle ore 18:30.
Mappa degli ingressi: da dove entrare?
Lo stadio è diviso in varchi d'accesso, ognuno dei quali corrisponde a uno dei settori acquistati, così è possibile smistare al meglio l'afflusso del pubblico. Ecco i varchi suddivisi in base al proprio biglietto:
- Platea / Gold Package: L'ingresso dedicato è il Gate 22.
- Curva Sud: Gli spettatori di questo settore potranno accedere dai Gate 20 e 24.
- Tribuna Ovest: Gli ingressi di riferimento sono il Gate 1 e il Gate 27.
- Tribuna Est: I possessori di questo biglietto dovranno dirigersi verso i Gate 13, Gate 15 o Gate 17.
- Settore Ospiti Non Numerato: L'ingresso riservato è il Gate 19.
- Persone con disabilità: È previsto un accesso facilitato dedicato al Gate 21.