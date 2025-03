video suggerito

La truffa della banconota da 50 euro sul parabrezza dell'auto: è allarme in Spagna, allerta della polizia Se trovate una banconota da 50 euro sul parabrezza, fate attenzione: è una truffa. La Policía Nacional è stata addirittura costretta ad intervenire con un video d'avvertimento sui proprio canali social.

A cura di Biagio Chiariello

Una banconota da 50 euro sul parabrezza della propria auto: chi non si fermerebbe per uscire dall'abitacolo e recuperarla? E invece è proprio l’errore più grande che si possa commettere. Si tratta infatti di una truffa che sembra diffondersi in diversi Paesi europei, in particolare in Spagna, dove persino la Policía Nacional è intervenuta diffondendo un video di avvertimento sui propri profili social.

"Ti insegneremo a non perdere 50 euro", dice l'agente protagonista del filmato, spiegando il modus operandi dei malintenzionati: "Se trovate una banconota da 50 euro sul parabrezza, fate attenzione… I delinquenti approfittano del fatto che la vostra auto è ferma per piazzarci sopra una banconota che, ovviamente, è falsa".

Come previsto, la prima reazione del conducente sarebbe quella di spegnere il motore e uscire dalla vettura per recuperare il denaro, magari lasciando anche le chiavi inserite. È proprio in quel momento che i truffatori entrano in azione, sfruttando la distrazione del guidatore per sottrarre effetti personali dall’abitacolo o, nei casi peggiori, rubare direttamente l’auto.

Per evitare di cadere in questa trappola, la soluzione è semplice: non fermarsi né scendere dal veicolo.

A ben vedere, la truffa della banconota da 50 euro era già stata segnalata in Francia qualche mese fa. La polizia dell’Alta Garonna, di cui è capoluogo la città di Tolosa, aveva messo in guardia sui social media la popolazione. Secondo BFMTV, le vittime preferite sono i giovani automobilisti o le persone anziane, probabilmente considerate più vulnerabili o inclini a cadere nella trappola.

“Si tratta di criminali esperti”, ha dichiarato una fonte della polizia al quotidiano Actu Toulouse. “Scansionano l’area, agiscono velocemente e scompaiono prima di essere individuati. Questo tipo di truffa tende a intensificarsi in alcune stagioni, soprattutto quando il clima è favorevole e le persone trascorrono più tempo all’aperto.”