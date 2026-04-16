Stefania Orlando molestata da un agente: “Mi sono svegliata ed era nel mio letto, è stato un trauma”

Stefania Orlando ha raccontato la molestia subita da un agente di moda quando aveva 18 anni. Attraverso la terapia è riuscita a elaborare questo trauma che l’ha tormentata per anni.

Stefania Orlando ha vissuto un evento traumatico. È stata molestata quando aveva 18 anni. La conduttrice ha deciso di parlare pubblicamente di questa vicenda per accendere i riflettori sull'importanza della psicoterapia come strumento per ricostruire la propria vita. Ospite de La volta buona ha incoraggiato chi si porta dentro dei fantasmi ad affrontarli con l'aiuto di un professionista.

Stefania Orlando è stata molestata quando aveva 18 anni

Stefania Orlando, ospite del programma La volta buona di Caterina Balivo, ha spiegato che quasi tutti si portano dentro dei "fantasmi", dei "traumi", che cercano in ogni modo di ignorare o di tenere nascosti: "Io per tanti anni mi sono tenuta dentro questa cosa anche perché pensavo che la colpa fosse stata mia". E ha aggiunto che purtroppo il senso di colpa accomuna molte donne che hanno subito una forma di violenza. Si convincono erroneamente di averla causata agendo male:

In quel caso io ho accettato di dormire in quella casa dove lui mi aveva detto che ci sarebbero state altre modelle, lui era un agente di moda. Mi fidavo di lui perché avevo fatto altri lavori con lui. L'avevo fatto anche parlare con il mio papà quindi per me era tutto a posto.

Ma le intenzioni di quell'uomo di cui si era fidata erano diverse dalla semplice ospitalità: "Durante la notte, mentre io dormivo, mi sono svegliata con lui dentro il letto. Non vado oltre perché non è un orario giusto per raccontare altre cose".

La psicoterapia per elaborare il trauma della molestia

Stefania Orlando ha confidato a Caterina Balivo: "Per me è stato un grande trauma che mi sono portata dietro per tantissimi anni". Una vicenda che ha condizionato non solo il suo rapporto con gli uomini, ma anche la sua carriera: "Ho lasciato perdere il mondo della moda e mi sono data all'immobiliare per tanti anni per poi tornare allo spettacolo quando ero più grandicella". La psicoterapia l'ha aiutata a elaborare la molestia subita: "Con la terapia ti rendi conto di non avere colpa, diventa catartico parlarne perché ti liberi di un macigno che hai dentro. Non è mai colpa nostra, quando non dai il permesso di metterti le mani addosso".