Michael Caine riappare in pubblico due anni dopo l’addio al cinema: la foto in sedia a rotelle con Vin Diesel

Michael Caine è riapparso in pubblico due anni dopo l’addio al cinema. A Londra, in un bar, la reunion in occasione dell’imminente compleanno del protagonista di Fast & Furious. Michael Caine è apparso sorridente mentre il collega e amico lo trasportava in sedia a rotelle.

Due anni fa annunciava il suo addio al cinema, Michael Caine, 92 anni, è stato avvistato in una rara apparizione pubblica in compagnia di Vin Diesel, storico collega e amico al quale è legato da oltre 30 anni. In sedia a rotelle ha festeggiato il compleanno dell'amico che il prossimo 18 luglio spegnerà 58 candeline: con loro, oltre alle rispettive partner, anche alcune telecamere che hanno ripreso la piacevole serata trascorsa in un locale a Londra. Prossimamente uscirà un documentario sulla carriera di Caine, scrive l'ANSA.

La foto di Michael Caine in sedia a rotelle e Vin Diesel

Michael Caine è stato fotografato in una rara apparizione pubblica con Vin Diesel: trasportato dall'amico e collega, essendo in sedia a rotelle, è stato avvistato sorridente durante una cena con l'attore e le rispettive compagne, Shakira e Paloma Jimenez, al River Cafè di Hammersmith, a Londra. Il Daily Mail racconta che i due celebri attori si sono incontrati in occasione dell'imminente compleanno del protagonista di Fast & Furious che il 18 luglio compirà 58 anni.

Hanno recitato insieme in The Last Witch Hunter, ma a unirli una profonda amicizia iniziata circa 30 anni fa. In occasione del film fatto insieme, Vin Diesel parlò così del suo amico e collega: "Girare The Last Witch Hunter con Michael è stato un sogno che si è avverato. È surreale vedere la reazione delle persone che lo scoprono solo ora, aver lavorato accanto a uno dei miei amici più cari e vedere che quel racconto ancora oggi tocca le persone. Questa è davvero la magia di questo mestiere".

L'amicizia tra Vin Diesel e Michael Caine

In un post Instagram condiviso lo scorso 1 luglio Vin Diesel ha parlato della loro amicizia, anticipando che da tempo stanno lavorando a un progetto insieme. "Michael ed io siamo amici intimi da decenni. È entrato nella mia vita dopo che avevo perso un amico d'infanzia. In qualche modo l'amicizia di Michael è stata curativa e amorevole, e io sono fortunato ad averlo nella mia vita. Più di un anno fa, abbiamo iniziato a lavorare a un progetto indipendente chiamato Mark e Maurice. Non vedo l'ora di condividere cosa abbiamo fatto", le parole.