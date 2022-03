Biagio D’Anelli deluso da Miriana Trevisan: “I soldi del monopoli sono più veri” Biagio D’Anelli attacca Miriana Trevisan pubblicando una storia su Instagram, dopo la sua intervista a Verissimo, nella quale la showgirl ha dichiarato di aver chiuso i rapporti con lui.

A cura di Ilaria Costabile

Biagio D'Anelli non perde nemmeno un attimo per rispondere a quanto dichiarato da Miriana Trevisan durante la sua intervista a Verissimo, nella quale la showgirl ha dichiarato di aver messo fine alla sua liaison con l'opinionista a seguito di alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti. L'ex gieffino, però, non ha gradito questo comportamento e ha commentato il tutto pubblicando una storia piuttosto inequivocabile su Instagram.

Le accuse di Biagio D'Anelli

Parole piuttosto forti e dirette, quelle usate da Biagio D'Anelli e rivolte a Miriana Trevisan che, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha voluto commentare quanto è stato raccontato sul suo conto, smentendo in sostanza quanto la showgirl aveva appena dichiarato. Secondo l'opinionista, infatti, la puntata dello show di Canale 5 sarebbe stata registrata giovedì mattina, prima dell'appuntamento serale con il Grande Fratello, dove l'ex gieffina ha dichiarato di voler aver un confronto da sola con lui e di provare ancora un sentimento. Affermazioni che non corrisponderebbero a quanto rivelato nella puntata di Verissimo, in cui la showgirl ha dichiarato di voler mettere un punto alla sua storia con D'Anelli. Quest'ultimo, quindi, ha prontamente ribattuto mostrando la sua indignazione: "I soldi del monopoli sono più veri. Senza parole. Schifo!"

La confessione di Miriana Trevisan

Durante la sua chiacchierata con Silvia Toffanin, l'ex concorrente del reality show ha parlato piuttosto apertamente del suo rapporto con Biagio D'Anelli, senza rinnegare tutto quello che è accaduto nella casa, che le ha regalato gioia e spensieratezza anche nei momenti più difficili. Ciò che emerge dal suo racconto, però, è che le settimane trascorse l'uno lontano dall'altra hanno creato un distacco e una freddezza inaspettati, seguiti dal fatto che lui ha preferito parlare della "latitanza" di Miriana in televisione, piuttosto che chiamandola. "Ho una responsabilità troppo grande, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo" dice la Trevisan.