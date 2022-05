Camilla Parker Bowles, prove da regina: all’apertura del Parlamento con gli accessori di lusso Il principe Carlo ha preso il posto della regina Elisabetta II alla cerimonia di apertura del Parlamento inglese: al suo fianco la moglie Camilla, chic in blu.

A cura di Beatrice Manca

La cerimonia di apertura del Parlamento inglese quest'anno entrerà nella storia: la regina ha partecipato a causa di problemi di mobilità, circostanza che nella storia del suo lunghissimo regno era capitata solo due volte. Al suo posto c'era il figlio Carlo, seduto accanto alla corona (simbolicamente posata su un cuscino). Le immagini della cerimonia ritraggono il futuro della monarchia: Carlo, l'erede al trono, insieme al principe William e alla consorte Camilla Shand, che si prepara a un ruolo di primo piano nella monarchia ‘copiando' i look della regina.

Carlo e Camilla alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico

Camilla di Cornovaglia con l'abito bon ton ricamato

La duchessa di Cornovaglia è sempre più presente agli eventi ufficiali: il principe Carlo fa le veci della regina Elisabetta II e Camilla è sempre al suo fianco. Dopo l'outfit bicolor della messa di Pasqua, Camilla Parker Bowles ha di nuovo puntato sul blu per questa importante occasione: ha indossato un abito blu oltremare al ginocchio con un soprabito coordinato, impreziosito da ricami bianchi sul petto e sulle maniche. L'outfit potrebbe essere stato creato per lei dalla stilista Fiona Clare, che da anni cura i look della duchessa.

Gli accessori firmati di Camilla Parker

La Duchessa ha poi completato il look con una collana di perle e un cappello a tesa larga. Per quanto riguarda gli accessori si è rivolta a un marchio di lusso che ama molto: Chanel. Ha abbinato all'abito una handbag squadrata blu notte, con la zip centrale e ha indossato un paio di calzature iconiche della maison, le décolleté bicolor con la punta a contrasto. Niente strappi alle regole né novità: i suoi outfit bon ton con soprabiti coordinati sembrano seguire lo stile iconico di Elisabetta II, nel segno della continuità. I sudditi sono pronti a salutarla come la prossima regina consorte?