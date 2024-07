video suggerito

Perché la regina Camilla in Scozia sta indossando sempre i guanti

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è impegnatissima sul fronte lavorativo anche se mancano poche settimane all'inizio delle ferie estive. Proprio di recente il re Carlo III e sua moglie Camilla sono partiti alla volta della Scozia per prendere parte alla cosiddetta Royal Week, una settimana di celebrazioni ufficiali e incontri speciali che li vedrà apparire spesso apparire in pubblico. Oggi i due hanno fatto visita al castello di Edimburgo per il 900esimo anniversario della città e ne hanno approfittato per dare il meglio di loro in fatto di stile: il sovrano ha indossato il classico kilt, mentre la monarca ha preferito riciclare. Per quale motivo sta complendo sempre i suoi look con dei guanti chic e bon-ton?

Il look riciclato della regina Camilla

L'avevamo lasciata in azzurro e con la spilla simbolica all'inaugurazione della Royal Week scozzese, oggi ritroviamo Camilla in una nuova versione bon-ton. Per la cerimonia istituzionale al castello di Edimburgo ha puntato ancora una volta sui toni pastello, per la precisione su un chiarissimo verde salvia, ma con un completo riciclato. Ha indossato il look firmato Anna Valentine che aveva già proposto al Trooping the Colour di qualche settimana fa, quello con il coat dress in tinta unita ma con gli orli bianchi e a effetto furry. Per completare il tutto ha scelto le immancabili pumps color nude col tacco largo e l'ombrello trasparente Fulton (che era il preferito anche della compianta Elisabetta II).

Camilla in Anna Valentine

Perché i guanti fanno parte del dress code reale

La Royal Family, si sa, è molto legata alle regole dell'etichetta, soprattutto quando si parla di dress code. In pubblico i membri di casa Windsor devono apparire sempre impeccabili, bon-ton ed eleganti ed è per questo che gli vengono imposti una serie di divieti in fatto di stile, dal non poter sfoggiare smalti brillanti a dover completare sempre i look con le calze color carne. In quanti hanno notato che spesso i reali indossano i guanti anche in estate? Sebbene non siano un accessorio "obbligatorio", vengono consigliati durante gli incontri ufficiali. Il motivo è molto semplice: stando al protocollo, i guanti devono essere usati per questioni di igiene per evitare possibili contaminazioni quando si stringono le mani dei presenti. Certo, spesso vengono usati anche per questioni di estetica, ma è chiaro che in estate ne viene sfruttata esclusivamente la funzione "anti-batterica", proprio come Camilla sta facendo durante il recente tour in Scozia.

Camilla con guanti e ombrello trasparente