Il Principe Carlo d’Inghilterra è positivo la Covid per la seconda volta Via Twitter, il Principe Carlo d’Inghilterra ha fatto sapere di essere positivo al Covid-19. Già a marzo 2020 aveva contratto il virus.

A cura di Elisabetta Murina

Il Principe Carlo d'Inghilterra è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. Dopo aver contratto il virus a marzo 2020, il figlio maggiore della regina Elisabetta ha fatto un tampone che ha dato esito positivo. Ora si trova in isolamento.

L'annuncio della positività

Via Twitter, il Principe del Galles ha fatto sapere di essere di nuovo positivo al Covid. Ora si trova in isolamento, lontano anche dalla moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia. Per questo motivo non potrà partecipare agli eventi in programma per oggi e per i giorni successi a Winchester. Ma, ha fatto sapere, cercherà di recuperare il prima possibile, non appena sarà negativo.

Il Principe Carlo aveva già contratto il Covid

Nei primi mesi della pandemia, l'erede al trono d'Inghilterra era già risultato positivo al Covid. L'annuncio era stato dato dal portavoce della casa britannica, spiegando che i sintomi del Principe erano lievi e le sue condizioni di salute non destavano preoccupazione. Per precauzione, anche la moglie Camilla si era sottoposta al test, che aveva dato esito negativo. In quel periodo, secondo le stesse fonti, il Principe e la consorte erano già in auto isolamento, nella loro residenza di Balmoral, in Scozia. Non è chiaro come si sia avvenuto il contagio all'epoca, anche è possibile che la causa siano stati alcuni funzionari britannici. Trascorso il periodo stabilito di quarantena, il tutto si era concluso senza complicazioni, sia per lui che per la duchessa di Cornovaglia.