Il nome "segreto" di Kate Middleton: come viene chiamata quando viaggia in Scozia In quanti sanno che Kate Middleton ha un nome "segreto" che deve utilizzare ogni volta che viaggia in Scozia? Ecco il motivo di questa insolita tradizione.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da diversi mesi che Kate Middleton si è allontanata dai riflettori per affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita senza subire la continua pressione dei media: si sta sottoponendo a delle cure per combattere il cancro e, complice il senso di stanchezza provocato dagli intensi trattamenti, preferisce non apparire in pubblico agli eventi ufficiali. Certo, ha fatto una piccola eccezione per il recente Trooping the Colour, ma ora è tornata a far "perdere le sue tracce". Come fa a non far sapere assolutamente nulla di lei? A quanto pare utilizza un nome "segreto" che solo in pochissimi conoscono.

Perché Kate Middleton non partecipa alla Royal Week in Scozia

In Scozia si sta celebrando la Royal Week e il re Carlo III con la moglie Camilla stanno partecipando a diversi eventi ufficiali, mostrandosi in pubblico tra kilt e spille simboliche. Anche William ha raggiunto il paese per i festeggiamenti, mentre Kate Middleton ha preferito rimanere a casa per dedicarsi alle cure contro il cancro. Affrontare un viaggio alla volta di Edimburgo per lei sarebbe stato troppo spossante ed è per questo che ha preferito non abbandonare Londra (si parla inoltre anche di una sua possibile partecipazione a Wimbledon ma al momento non è assolutamente certa).

Kate Middleton è Duchessa di Rothesay

Il dettaglio che in pochi conoscono è che, se Kate Middleton fosse andata in Scozia, avrebbe preso un "nuovo nome". Non sarebbe più stata principessa del Galles ma Duchessa di Rothesay, il motivo? È un titolo che ha ereditato alla morte della regina Elisabetta II grazie a William. Nel momento in cui quest'ultimo è diventato l'erede al trono diretto, ha ottenuto il ducato di Rothesay, titolo tradizionale assegnato al primo maschio nella linea di successione scozzese fin dal 1469. Quando suo padre Carlo è diventato re d'Inghilterra, inoltre, il principe ha ottenuto anche il ducato di Cornovaglia, una delle terre più ricche della Gran Bretagna.