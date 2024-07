video suggerito

Kate Middleton si ritira dalla vita pubblica: quando potrebbe tornare agli eventi ufficiali Kate Middleton è apparsa due volte in pubblico negli ultimi mesi, rasserenando i fan dopo l’annuncio del cancro. Ora però pare che voglia approfittare dell’estate per prendersi una nuova pausa dai riflettori: ecco quando potrebbe tornare agli eventi ufficiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ultimi mesi sono stati molto duri per Kate Middleton: lo scorso gennaio è finita in ospedale per un intervento all'addome ed è stato lì che ha scoperto di avere un cancro. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta, poi, vista la pressione mediatica subita per essere rimasta a lungo lontana dai riflettori, si è vista costretta ad annunciare ufficialmente la malattia con un video girato tra i giardini di Kensington Palace. Nelle ultime settimane ha però rasserenato i fan tornando in pubblico, la prima volta al Trooping the Colour per celebrare il compleanno di re Carlo, la seconda al Torneo di Wimbledon in compagnia della figlia Charlotte e della sorella Pippa. Ora, però, pare che si ritirerà di nuovo dalla scena pubblica: ecco tutto quello che sappiamo sulla questione.

L'estate lontana dai riflettori di Kate Middleton

A inizio agosto la Royal Family britannica darà il via alle sue vacanze estive e, almeno stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid, si riunirà a Balmoral, rispettando così la tradizione tanto amata dalla compianta Elisabetta II. Probabilmente Kate Middleton e il principe William non partiranno con i figli alla volta delle isole Scilly come fatto negli scorsi anni, approfitteranno dell'estate per concedersi totale riposo dopo gli ultimi mesi difficili. La principessa, inoltre, si servirà di questa pausa degli eventi istituzionali per ritirarsi ancora una volta dalla scena pubblica e probabilmente questa scelta sarà a tempo indeterminato, nel senso che non verrà comunicata una data di un suo possibile ritorno al lavoro a meno che non ci siano delle sostanziali novità in fatto di salute.

Kate Middleton vuole dedicarsi alla famiglia

Secondo un insider di palazzo, Kate Middleton ha intenzione di dare il via al nuovo anno lavorativo concentrandosi solo sulle cure contro il tumore, così da riuscire a fare i progressi previsti nel minor tempo possibile. Robert Jobson, autore del libro Catherine, la Principessa di Galles: Una Biografia della Futura Regina, ha spiegato che le recenti apparizioni pubbliche della moglie di William "hanno mostrato molto coraggio e carattere, sapendo che il mondo aveva gli occhi puntati su di lei. Prima della malattia viveva la sua vita secondo il calendario ufficiale, ora vive la sua vita, e il calendario viene dopo. Tornerà sicuramente, ma quando hai affrontato un'esperienza come questa, la tua prospettiva e l'ordine delle cose cambiano per forza". Insomma, Kate non vuole essere al centro della scena, vuole trascorrere semplicemente le giornate con la famiglia, la sua principale fonte di forza.