Gli accorgimenti che deve seguire Kate Middleton: dalla dieta allo sport, come affronta la chemioterapia

Kate Middleton è famosa per la sua sempre perfetta forma fisica. La principessa del Galles ha sempre seguito un regime alimentare molto rigoroso oltre che dedicarsi agli allenamenti per mantenere un corpo tonico. Ora che dovrà sottoporsi a una chemioterapia preventiva, la futura regina dovrà anche rivedere il suo stile di vita, modificando alcune abitudini in vista delle cure. La notizia del cancro di Kate Middleton è arrivata dopo una serie di illazioni sulla sua scomparsa, la principessa ha scoperto il tumore dopo aver affrontato un'operazione chirurgica all'addome e ora si sta dedicando al suo recupero. Accanto a sé la quarantaduenne ha un team di esperti che lavora per garantire il suo benessere fisico e mentale.

La nuova routine di Kate Middleton

La rivista britannica Hello! ha intervistato una serie di esperti per parlare della routine di Kate Middleton. Partendo dall'alimentazione, la futura regina dovrà fare alcune rinunce; pur avendo sempre seguito una dieta ricca di frutta e verdura, ora dovrà assumere molti alimenti ricchi di antiossidanti e grassi insaturi, come ad esempio il pesce azzurro e le noci. Dovrà, inoltre, dire addio ai cibi confezionati e al fast food, oltre che all'alcol, che potrebbero aumentare il rischio di infiammazioni e debolire ulteriormente il sistema immunitario.

Ad essere ridotti anche latticini, glutine e carboidrati, che dovranno essere invece sostituiti con patate dolci, farina di grano saraceno, riso integrale e quinoa. La principessa dovrà inoltre prediligere proteine magre e grassi come l'olio di avocado e di oliva. Se la principessa del Galles è sempre stata un'amante dello sport, dedicandosi giornalmente e yoga, corsa e canottaggio, ora dovrà stare limitare gli sforzi, per ridurre gli effetti della stanchezza causati dalla chemioterapia. Dovrà anche rinunciare agli allentamenti ad alta intensità di cui era grande fan, prediligendo una ginnastica leggera e soprattutto limitata a una mezz'ora al giorno.