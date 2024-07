video suggerito

Qual è il dolce soprannome che re Carlo III ha dato a Kate Middleton Re Carlo III ha sempre avuto un rapporto speciale con Kate Middleton ma è stato soprattutto nell’ultimo anno che i due si sono avvicinati ancora di più. In quanti conoscono il dolce soprannome che il sovrano ha dato alla moglie di William? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family si sta preparando per le ferie ormai alle porte: l'ultimo impegno lavorativo è fissato per il 4 agosto, poi si ritroveranno tutti nella tenuta di Balmoral, rispettando così la tradizione a cui Elisabetta II era particolarmente legata. Stando alle indiscrezioni del momento, William e Kate avrebbero rinunciato alla vacanza sulle isole Scilly con i figli, la principessa vuole darsi esclusivamente al relax dopo gli ultimi mesi difficili (non a caso ha anche annunciato il suo ritiro a vita privata). Di sicuro, però, sarà circondata dall'affetto dei familiari, basti pensare al fatto che addirittura re Carlo III le ha dato un soprannome dolcissimo: ecco qual è.

Il rapporto tra Carlo III e Kate Middleton

Sulla Royal Family britannica si è detto praticamente tutto ma un rapporto passato spesso "in sordina" è quello che lega il re Carlo III con Kate Middleton. Sono da sempre molto uniti e affiatati, per la precisione è fin dai tempi del fidanzamento con William che la principessa è stata accolta a corte con estremo entusiasmo, ma è stato soprattutto nell'ultimo anno che i due si sono avvicinati ancora di più. Si sono ritrovati entrambi a combattere contro il cancro, sottoponendosi in contemporanea a delle intense cure che li hanno tenuti a lungo lontano dai riflettori ed è proprio questa comune esperienza negativa che li ha resi sempre più uniti.

I dolci soprannomi usati a corte

Non sorprende, dunque, che tra Carlo e Kate ci sia una confidenza tale da aver spinto entrambi a darsi dei dolci soprannomi. Se da un lato la principessa chiama il suocero "nonno", facendo riferimento al suo legame con i piccoli George, Charlotte e Louis, dall'altro il re si rivolge alla nuora con gli appellativi "amata" e "cara". Insomma, il sovrano ha un rapporto meraviglioso con la moglie di William e di sicuro farà di tutto per far sì che riesca a uscire al più presto dall'incubo della malattia. In quanti non vedono l'ora di ammirare ancora una volta l'intera famiglia spensierata e al completo sul balcone di Buckingham Palace?