"Kate Middleton non si è ancora ripresa, ci vorrà tempo", nuove indiscrezioni sulla salute della principessa Fonti vicine al Palazzo dichiarano alla stampa internazionale che le condizioni fisiche della futura regina non siano ancora ottimali. A questo si aggiunge una crisi psicologica: "solo i figli riescono a sollevarle il morale".

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

"Kate Middleton non sta ancora bene e ci vorrà del tempo prima che torni in forma al 100%", ha riferito una fonte di Palazzo al The Sun. Sembra che la principessa del Galles stia vivendo un momento di forte crisi dopo l'intervento all'addome a cui è stata sottoposta a gennaio. Le cause che l'hanno costretta a operarsi non sono state rese note dalla Corona e gli aggiornamenti sul suo stato di salute sono sporadici ed essenziali. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense la futura regina sta avendo anche delle difficoltà a livello psicologico e sembra che "solo i tre figli George, Charlotte e Louis riescano a sollevarle il morale".

Kate Middleton e il principe William

Il mistero sulla salute di Kate Middleton

Il riserbo con cui sta venendo trattata questa storia ha fatto sorgere diverse teorie cospirazioniste sulle effettive condizioni della principessa del Galles, illazioni che sono state fomentate dalla misteriosa scomparsa del suo nome sul sito del Ministero della Difesa, che la annoverava tra gli spettatori del Trooping The Colour di giugno. Sembra che Kensington Palace abbia fatto rimuovere la notizia per questioni di competenza, in quanto è l'unico organo a poter dare informazioni a riguardo. Fatto sta che l'evento ha generato un caso, che si aggiunge alla misteriosa assenza del principe William alla funzione commemorativa di Costantino di Grecia, messa a cui avrebbe dovuto presenziare accanto alla regina Camilla facendo le veci di re Carlo, impegnato nelle cure per il cancro.

Kate Middleton con i figli

La foto dei paparazzi e le parole dello zio

Quando Kate Middleton è stata fotografata nelle vicinanze del Castello di Windsor in macchina con la madre pochi giorni fa, si pensava che almeno una parte delle voci sulla sua scomparsa fosse messa a tacere. Invece qualcun ha addirittura ipotizzato si potesse trattare di una sosia e che lo scatto fosse stato orchestrato dallo staff della principessa proprio per limitare le speculazioni sulle sue condizioni. Da parte della famiglia di lei, però, arrivano alcune rassicurazioni. Lo zio Gary Goldsmith, fratello di Carole Middleton, è tra i concorrenti del Celebrity Big Brother britannico dove ha dichiarato: "Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le cure migliori. È fantastica, tornerà". Le parole, però, non hanno rassicurato i fan, che sono a conosceva delle stranezze dello zio, che più volta ha messo in imbarazzo la futura regina.

Kate Middleton con il principe George