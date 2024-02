Kate Middleton è “scomparsa”: perché le teorie del complotto sono diventate virali Kate Middleton è scomparsa? Nelle ultime ore sui social si è rincorsa questa voce, tanto da diventare virale: ecco per quale motivo le teorie di complotto hanno cominciato a fare il giro del web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton ha subito un intervento all'addome a inizio gennaio e, dopo essere rimasta per qualche settimana ricoverata alla London Clinic, ora sta affrontando la convalescenza a casa. A farle compagnia non ci sono solo il marito William e i figli George, Charlotte e Louis ma anche quattro delle sue migliori amiche, che si stanno mostrando super disponibili a sostenerla materialmente ed emotivamente in questo momento di difficoltà. Nonostante fosse già stato ufficialmente preannunciato che la principessa sarebbe rimasta lontana dai riflettori almeno fino a Pasqua, nelle ultime ore sono diventate virali alcune originali teorie di complotto che fanno riferimento alla presunta scomparsa di Kate: ecco cosa è successo.

Dove si trova Kate Middleton secondo i social

Kate Middleton è scomparsa? Non proprio ma la sua totale assenza dalla scena pubblica ha fatto sì che gli utenti dei social si scatenassero tra meme e teorie di complotto. Certo, Buckingham Palace aveva preannunciato che la principessa sarebbe rimasta lontana dai riflettori almeno fino a Pasqua, ma a quanto pare non è bastato e da qualche giorno a questa parte sono partite le speculazioni più svariate, soprattutto dopo che William non ha partecipato alla cerimonia commemorativa organizzata per rendere omaggio al defunto re Costantino II di Grecia, il suo padrino. C'è chi dice che Kate abbia donato un rene a Carlo III in cambio del futuro trono, chi pensa che sia a Miami ospite dei Beckham, chi insinua che abbia intenzione di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica: sui social ognuno ha lanciato la sua ipotesi più originale.

Il comunicato di Kensington Palace

Dove si trova realmente Kate? Proprio dove è stato annunciato: a casa ad affrontare il periodo di convalescenza con le persone care. In un mondo alla continua ricerca di scoop, polemiche e notizie, però, pensare a un personaggio tanto in vista alle prese con una quotidianità assolutamente normale fa un certo effetto. La sua assenza riesce a fare ancora più rumore della sua presenza, tanto che qualcuno si è divertito a "inventare" una presunta scomparsa. La cosa è diventata così tanto "invadente" che addirittura i portavoce di Kensington Palace hanno sentito la necessità di diffondere un nuovo comunicato in cui si spiegava che la principessa sta bene e che i suoi tempi di recupero sono quelli già annunciati. Kate riuscirà a godersi questo ultimo mese di totale riposo in pace?