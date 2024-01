La convalescenza di Kate Middleton: quali cure dovrà seguire ora che è tornata a casa La principessa del Galles è stata dimessa dopo l’operazione all’addome a cui è stata sottoposta due settimane fa. Proseguirà il periodo di riposto nell’Adelaide Cottage sotto stretto controllo di medici e fisioterapisti dedicati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton è tornata a casa dopo aver trascorso una quindicina di giorni ricoverata per un intervento all'addome. Lunedì la principessa del Galles ha lasciato l'ospedale di lusso dove è stata seguita, la London Clinic, che ha avuto tra i suoi pazienti anche il principe Filippo, la principessa Margaret e re Carlo, che ha pochi giorni fa affrontato un'operazione di routine per un ingrossamento della proposta. Ora la convalescenza della futura regina verrà trascorsa nell'Adelaide Cottage di Windsor, assieme ai tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, il marito, la madre, che in sua assenza ha preso in mano le redini della famiglia e la sua assistente personale, Natasha Archer che è stata vista fuori dall'ospedale il giorno delle dimissioni.

Kate Middleton

La convalescenza di Kate Middleton

Il ritorno in pubblico della principessa de Galles è previsto non prima di Pasqua; nei prossimi mesi, dunque, si dedicherà al recupero posto intervento. Il Daily Mirror ha riportato che Kate Middleton sarà tenuta sotto stretto controllo clinico e che riceverà continue cure da parte dei medici reali. Tra le varie cure, la principessa seguirà anche il programma post-terapia della London Clinc, con fisioterapisti dedicati e un piano personalizzato con video check-up a domicilio e un infermiere specializzato per le sue particolari esigenze.

Kate Middleton

Le dimissioni di Kate Middleton

Secondo quanto riportato dal Daily Mail la principessa avrebbe lasciato l'ospedale da un'uscita privata assieme al principe William, che la sarebbe andata a trovare tutti i giorni in questo periodo. Il futuro re ha anche annullato i suoi impegni ufficiali per restare accanto alla moglie. Sembra, invece, che i bambini di casa Wales non si siano mai recati in ospedale in visita alla mamma, che però li avrebbe videochiamati quotidianamente. I piccoli hanno continuato a frequentare la scuola e non sono certo rimasti soli, oltre al principe William e alla famiglia Middleton, accanto a loro c'era la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, che lavora con loro da quando il principe George era molto piccolo. Quello della royal nanny è un ruolo fondamentale per la corona e per questo devono seguire un addestramento particolare e delle regole precise.