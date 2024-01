Il principe William annulla gli impegni: vuole stare vicino a Kate Middleton dopo l’intervento L’erede al trono ha voluto modificare la sua agenda ufficiale dopo il ricovero della moglie a causa di un’operazione all’addome. Il principe del Galles potrà così dedicarsi anche ai bambini, che nel frattempo continuano ad andare a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton e il principe William

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kate Middleton è stata operata all'addome mercoledì 17 gennaio. A renderlo noto un comunicato pubblicato sui canali social di Kensington Palace che ha informato sudditi e fan delle condizioni della principessa, che ora starebbe bene e si starebbe riprendendo, ma che non ha rivelato dettagli sulle motivazioni dietro l'operazione. La futura regina ora dovrà passare un periodo di convalescenza tra i 10 e i 15 giorni in ospedale, una clinica di lusso nel centro di Londra che ha visto tra i suoi pazienti, oltre ai membri della royal family anche uno dei presidenti più amati degli Stati Uniti, J.F. Kennedy e l'attrice dagli occhi viola, Elizabeth Taylor. Il principe William non ha perso tempo per far visita alla moglie ed è già stato visto uscire dalla London Clinic. Nel frattempo, però, la coppia reale ha annullato tutti gli impegni e anche l'erede al trono si è preso un periodo di pausa per stare accanto alla moglie.

Il principe William e Kate Middleton

Il principe del Galles annulla gli impegni ufficiali

Secondo quanto riferito da Kensington Palace Kate Middleton non potrà tornare ai suoi doveri fino a Pasqua, ma la nota nulla diceva riguardo al marito. Il principe William ha annullato un viaggio che aveva già programmato in Italia e, secondo quanto riportato dal Mirror anche lui si prenderà una pausa dagli impegni e ha modificato la sua agenda ufficiale per stare accanto alla moglie e ai figli. L'intervento costringerà la principessa del Galles a una degenza prolungata, ma non sarà sola, infatti, oltre al marito e i figli George, Charlotte e Louis, anche i genitori di lei, Carole e Michael Middleton e i fratelli Pippa e James sono "pronti a mobilitarsi per aiutarla nel processo di guarigione", si legge sul Daily Mail.

Il principe William e Kate Middleton

Chi si prende cura dei bambini mentre Kate Middleton è in ospedale

Il ricovero di Kate Middleton la sta tenendo lontana dai figli, che nel frattempo sono affidati alla tata che li accompagna dal 2014, Maria Teresa Turrion Borrallo. Secondo alcune fonti vicine alla royal family William e Kate vogliono che "i principini mantengano una certa normalità per quanto possibile", e infatti sembra che stiano cotninuando ad andare a scuola, per il momento.