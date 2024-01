Kate Middleton ricoverata in ospedale e la visita del principe William: “La sua priorità sono i figli” Come sta la principessa del Galles Kate al quarto giorno di ricovero dopo l’operazione all’addome: ieri ha ricevuto la visita del marito, il principe William, mentre da Kensington Palace fanno sapere che la priorità per Middleton restano i tre figli: “Rimandato anche un viaggio in Italia della coppia reale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Continua il ricovero a Londra di Kate Middleton: la principessa del Galles ha subito nei giorni scorsi una operazione addominale e dovrà restare per almeno una quindicina di giorni in ospedale, secondo quanto annunciato da Kensington Palace. Nelle scorse ora ha ricevuto anche la visita del marito, il principe William.

Intanto, la stampa locale, nei suoi continui aggiornamenti sulle condizioni di salute della principessa, fa sapere che la priorità per Kate restano i tre figli George, Charlotte e Louis, nonostante si trovi momentaneamente lontana da loro. "Vuole che i principini mantengano una certa normalità per quanto possibile", fanno sapere fonti ben informate.

I bambini frequentano tutti la Lambrook School nel Berkshire. Secondo indiscrezioni, tutti e tre hanno continuato a frequentare le lezioni normalmente. Ancora devono fare visita alla mamma alla London Clinic dove è ricoverata e dove si è recato solo il principe William in quella che è stata definita una "visita privata".

Rimandato un viaggio programmato in Italia

Bocche cucite sull'operazione chirurgica e sulla patologia diagnosticata a Kate Middleton, ma dall'ospedale continuano a dire che "sta bene". Dopo le dimissioni la principessa del Galles continuerà il suo periodo di riposo a Windsor e non si prevede che ritorni alle funzioni ufficiali fino a dopo Pasqua.

Una fonte reale ha anche detto al Mirror che la coppia reale rimanderà un viaggio programmato in Italia e che anche il primogenito di re Carlo III e Diana si prenderà una pausa dai doveri reali. "William e Kate hanno sempre messo la loro famiglia al primo posto e ora il ruolo centrale del Principe di Galles sarà quello di essere lì per sua moglie e i suoi figli finché la principessa non si sarà completamente ripresa", hanno precisato.

Anche Re Carlo sarà operato: intervento alla prostata

Intanto, il Regno Unito segue con apprensione anche le condizioni di salute di re Carlo III che la prossima settimana dovrà essere sottoposto ad un intervento alla prostata. Ad aggiornare sulle novità del monarca è la Regina Camilla. Ieri pomeriggio il Lord Provost ha chiesto del re alla regina, che era in visita alla Galleria d'arte di Aberdeen, e lei ha risposto. "Sta bene, grazie mille. Non vede l’ora di tornare al lavoro".