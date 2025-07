La bugia sul mare coi figli, poi la visita agli amici: cosa sappiamo sulla scomparsa di Loredana Elena Chimu

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora non ci sono notizie di Loredana Elena Chimu, la donna scomparsa a Livorno insieme ai suoi figli di 9 e 2 anni. La 41enne aveva venduto i mobili della casa doveva viveva in affitto prima di salire a bordo della sua Citroen e far perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo sulle indagini che vedono protagonisti anche due minori, attualmente sottratti alle cure dei loro padri.

Le autorità stanno indagando in modo serrato e hanno chiesto ai familiari di Chimu di attendere gli sviluppi. La donna potrebbe infatti avere in mente di tornare in Romania, sua terra d'origine, insieme ai due figli per evitare che i piccoli siano affidati ai loro papà.

Il 28 giugno, giorno della scomparsa, Chimu avrebbe detto di voler portare i figli al mare e poi al lunapark come testimoniano i messaggi che il bimbo di 9 anni aveva mandato al padre. Secondo i segnali delle celle telefoniche però la 41enne era già a Torino con i due bambini. Qui avrebbe passato la notte prima di sparire nel nulla: ad alcuni amici del posto avrebbe inoltre chiesto un prestito che non ha però ricevuto. Dopo la richiesta di denaro, la donna ha spento il telefono.

Il gesto potrebbe essere stato dettato dalla paura che i due figli piccoli potessero essere affidati ai loro papà con i quali la donna non ha più una relazione. L'ipotesi è che per la 41enne la fuga sia stata una sorta di ultima spiaggia, forse con l'intenzione di raggiungere un Paese estero.

I papà dei due minori si sono chiusi nel silenzio in attesa di ulteriori aggiornamenti dalle autorità che stanno indagando. Chiunque pensi di avere informazioni può contattare il 112. Chimu viaggia su una Citroen nera targata DY973XX, è alta 1.65, ha lunghi capelli castani e occhi marroni. Il primo figlio della donna ha 9 anni, è alto circa 1,30 metri, ha occhi castani e capelli castano chiaro rasati ai lati, solitamente raccolti in una coda; mentre il secondo figlioletto ha 2 anni, capelli mossi e occhi marroni. Potrebbe girare su un passeggino grigio scuro marca Lionello, con un manubrio dai dettagli marroni.