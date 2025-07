Vende i mobili su Facebook, carica i due figli in auto e scompare: si cerca Loredana Elena Chimu

video suggerito

Si cerca Loredana Elena Chimu, 41 anni, che insieme ai suoi due figli di 9 e 2 anni è sparita nel nulla nella mattinata del 28 giugno allontanandosi dalla sua casa di Livorno a bordo di una Citroen C1 nera. L'ultimo segnale dal cellulare della donna arriva da Torino. La 41enne potrebbe non essere sola e in auto con lei vi sono anche i due figli minorenni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Loredana Elena Chimu, 41 anni

È scomparsa da Livorno insieme ai sue due figli di 2 e 9 anni Loredana Elena Chimu, una donna di 41 anni che viaggia a bordo di una Citroen C1 nera targata DY973XX. Indagano carabinieri e Polizia dopo che la 41enne ha preso i suoi due bambini, avuti da due diverse relazioni ormai finite, e si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha spiegato a Fanpage.it di aver ricevuto alcune segnalazioni poi trasmesse alle forze dell'ordine che si stanno occupando di verificarle. Chimu sarebbe infatti in movimento e l'ultima sua traccia arriva dal cellulare, localizzato a Torino. Da allora però più nulla.

La 41enne è scomparsa il 28 giugno. In mattinata, la donna avrebbe fatto salire i suoi due figlioletti in macchina per poi partire. L'ultima notizia al papà del figlio maggiore, un bambino di 9 anni, arriva proprio da un messaggio che il piccolo gli aveva inviato. "Mamma ci porta al lunapark", gli aveva detto, ma poi insieme al fratellino e alla donna è sparito nel nulla.

Le ricerche sono ancora attive. Secondo quanto ricostruito, la 41enne stava vendendo su Facebook i mobili che aveva nella casa in affitto dove viveva. Prima di partire avrebbe lasciato nell'appartamento il gatto.

Loredana Elena Chimu è alta 1,65 metri, ha capelli lunghi castani e occhi marroni. Ha alcuni tatuaggi, tra cui una tigre sul braccio destro, una fenice e altri disegni visibili sul corpo. Sono stati diffusi anche gli identikit dei due bambini: il più piccolo, due anni, ha i capelli castani mossi e gli occhi marroni. Potrebbe girare su un passeggino grigio scuro marca Lionello, con un manubrio dai dettagli marroni. Il fratello più grande, un bimbo di 9 anni, è alto circa 1,30 metri, ha occhi castani e capelli castano chiaro rasati ai lati, solitamente raccolti in una coda.

Il papà del bimbo più grande ha spiegato di aver avvertito il genitore dell'altro piccolo, facendo scattare le ricerche in tutta Italia. Secondo le forze dell'ordine, la donna potrebbe essere in compagnia.

La macchina con la quale la 41enne si è allontanata sarebbe stata comprata un mese fa. La donna avrebbe chiesto un prestito a una coppia di amici a Torino, ma i due si sarebbero rifiutati di darle denaro.