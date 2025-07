Calci in faccia a una 14enne, il video del pestaggio arriva al papà: “Ragazzine in sottofondo ridevano”

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una ragazzina di quattordici anni che viene picchiata da alcune coetanee e, come purtroppo spesso accade, viene realizzato anche un video della violenza che poi finisce sui social. È accaduto a Chieti, e la vittima è appunto una quattordicenne che sarebbe stata aggredita da altre giovanissime sabato sera.

Il video del pestaggio finito in rete è arrivato anche al papà della vittima. Stando a quanto emerso finora, la quattordicenne sarebbe stata picchiata da almeno due coetanee con calci e colpi alla testa e al volto. La giovane è stata portata in ospedale dopo il pestaggio e ricoverata in osservazione nel pronto soccorso del policlinico di Chieti.

Dell’accaduto, dopo il primo intervento della Volante, si sta occupando la Squadra Mobile della Questura. Il pestaggio si è consumato sabato sera nel perimetro della Villa comunale di Chieti, dove le ragazzine protagoniste della violenza a quanto pare si erano date appuntamento.

Gli investigatori stanno adesso cercando di ricostruire cosa è successo e cosa ha scatenato la violenza, e intanto il padre della minore picchiata ha annunciato che presenterà denunce.

L’uomo, che vive all’estero, ha scritto su Facebook di aver ricevuto dalla madre della ragazzina il video del pestaggio ai danni della figlia. "Ragazzine in sottofondo che ridevano. La nuova generazione…", ha scritto.

"Provvederò a sporgere denuncia personalmente. Il video era alla Villa e chiunque ne faceva parte deve sapere che presto verrà contattato da Carabinieri o Polizia. Genitori vegliate sui vostri figli che così non va bene", ha aggiunto il genitore.