Si rompe il giacchio sul lago di Braies: il video dei turisti finiti nell’acqua ghiacciata a Pasquetta

Il ghiaccio cede sotto i loro piedi e finiscono nelle gelide acque del Lago di Braies. Il momento, ripreso da una turista nel giorno di Pasquetta, mostra due ragazzini cadere per primi, seguiti da un soccorritore. Il video è diventato virale.

Alcuni frame del video

Un video girato da una turista e diventato virale in poche ore mostra cosa può accadere quando si sottovalutano gli avvertimenti di chi conosce bene quei luoghi e segnala il pericolo. Siamo al Lago di Braies, in Alto Adige, nel giorno di Pasquetta: alcune persone si avventurano sulla superficie ghiacciata, ma bastano pochi istanti perché la lastra ceda sotto i loro piedi.

Nelle immagini, condivise su Instagram dall’utente @karinaeneuton, si vedono prima due ragazzini sprofondati nell’acqua gelida. Subito dopo anche un soccorritore, nel tentativo di raggiungerli, finisce a sua volta in acqua. La scena è caotica: chi osserva dalla riva prova a capire come intervenire senza rischiare a sua volta.

La svolta arriva grazie alla prontezza di alcuni turisti, che recuperano lunghi rami e li porgono verso chi è rimasto intrappolato tra le lastre rotte. Con fatica, uno alla volta, riescono a trascinarli fuori, evitando conseguenze ben più gravi.

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L’allarme è stato dato intorno alle 15, in una giornata di sole che aveva richiamato molte persone nella zona. Alla fine, i due giovani sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di San Candido: per loro solo una lieve ipotermia.

Un episodio che si inserisce in una serie di casi simili registrati negli ultimi giorni. Con l’arrivo della primavera, il ghiaccio del lago perde rapidamente consistenza, anche se in superficie può apparire ancora compatto.

Non a caso i Vigili del fuoco avevano già lanciato un avviso chiaro: “A causa delle attuali condizioni meteo, la copertura di ghiaccio non è più portante. Sussiste pericolo di cedimento. Non entrate più sul lago e rispettate la segnaletica presente”.

Un richiamo alla prudenza – si spera – che il video, più di qualsiasi cartello, rende immediatamente concreto.