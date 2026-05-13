Genova, 22enne accoltellato dopo una lite in Sottoripa: aggressori in fuga su un monopattino

Ancora violenza nel centro storico di Genova: un 22enne è stato accoltellato in via di Sottoripa al culmine di una lite. Ferito all’addome e alla testa, è stato portato in codice rosso in ospedale. Gli aggressori sono fuggiti tra i vicoli, poi su un monopattino.

Genova, Via di Sottoripa

Ancora violenza nel centro storico di Genova, dove nel tardo pomeriggio di oggi un giovane di 22 anni è stato accoltellato in via di Sottoripa, a pochi passi da piazza Caricamento e dall’Acquario. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 nella zona di vico del Serriglio, un’area già teatro in passato di episodi simili e da tempo al centro delle segnalazioni di residenti e commercianti per problemi legati alla sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, di origine nordafricana, sarebbe rimasto coinvolto in una lite con almeno altre due persone. La discussione, iniziata in strada davanti a numerosi passanti, sarebbe degenerata nel giro di pochi istanti fino all’estrazione di un coltello. Il 22enne è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome e al torace, riportando anche una ferita lacero-contusa alla testa.

I soccorsi sono scattati subito. Sul posto sono giunti i militi della Croce Blu di Castelletto insieme al personale dell’automedica del 118. Il giovane, rimasto cosciente durante le prime cure, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Galliera. Dopo una prima valutazione medica, è stato successivamente trasferito al policlinico San Martino. Le sue condizioni vengono considerate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Gli aggressori, invece, sono riusciti a fuggire approfittando del dedalo di vicoli della zona. Secondo alcuni testimoni, dopo essersi allontanati a piedi avrebbero proseguito la fuga utilizzando un monopattino. Le volanti della polizia e gli investigatori della squadra mobile hanno avviato subito le ricerche. Determinanti potrebbero rivelarsi i filmati registrati dagli impianti della zona. Obiettivo è anche e soprattutto cercare di chiarire il motivo della lite e capire se i coinvolti si conoscessero già.

Non è il primo fatto di sangue avvenuto negli ultimi mesi nel cuore della città. Lo scorso marzo un ragazzo di 17 anni era stato accoltellato alla schiena in piazza Negri, nel pieno della movida notturna.

L’episodio riaccende così l’attenzione sulla sicurezza nel centro storico genovese. Alcuni commercianti della zona parlano di una situazione sempre più difficile. “Qui in Sottoripa la situazione è diventata invivibile. Da quando non c’è più il presidio fisso della polizia locale le cose sono ulteriormente peggiorate”, racconta il titolare di una gastronomia della zona, come riportano i media locali.