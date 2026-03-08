Genova: ragazzo di 17 accoltellato alla schiena in centro nella zona della movida, è grave

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena la scorsa notte intorno alle 1.45 nel centro di Genova, in piazza Negri, cuore della movida della città.

Le Volanti della questura, intervenute tempestivamente a seguito dell'allarme dato da alcuni presenti, hanno trovato il giovane, già in fase di soccorso, che presentava una ferita da arma da taglio alla schiena: il 17enne è stato portato al San Martino in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti della Squadra Mobile e c'è massima attenzione da parte della polizia genovese. L'accoltellamento è avvenuto in una zona piena di locali, frequentata nelle notti dei weekend da molte persone, soprattutto giovani. Diversi i testimoni sentiti dagli agenti che hanno però dato versioni discordanti: anche lo stesso 17enne è riuscito a fornire una sua versione ritenuta però dagli investigatori non del tutto attendibile, motivo per cui l'attenzione è ora rivolta alle telecamere di sorveglianza. Dalle immagini potrebbero infatti arrivare le informazioni utili a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a identificare l'aggressore.