Allerta meteo gialla 17 aprile in Abruzzo e Molise per rischio idrogeologico: le zone colpite

Si attenua il maltempo al Centro-Sud. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in Abruzzo e Molise per il solo rischio idrogeologico. Altrove torna il sole e temperature in aumento.

È in fase di arresto l'ondata di maltempo che da diverse settimane sta colpendo le regioni del Centro e Sud Italia. Per la giornata di domani, venerdì 17 aprile 2026, la Protezione Civile ha diramato sul suo sito ufficiale una nuova allerta meteo gialla su sole due regioni del Centro Sud per rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Dopo la nuova fase critica che ha coinvolto buona parte del Sud Italia, la zona di criticità si sta gradualmente restringendo per tornare a una fase più primaverile. Non ci sono rischi legati a temporali, è invece prevista un'allerta per il rischio idrogeologico.

Le regioni per le quali è stato attivato l'allerta meteo di colore giallo sono Abruzzo e Molise. In particolare, per l'Abruzzo le aree interessate sono quelle del Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro. In Molise, invece, l'allerta riguarda le aree di Frentani, Sannio, Matese, Litoranea.

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Maltempo residuo al Centro Sud: le previsioni meteo di venerdì 17 aprile

Le previsioni meteo per domani, venerdì 17 aprile, indicano che non ci saranno temporali o rovesci significativi. Le regioni più serene saranno quelle del nord, dove il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato con temperature massime attorno ai 23 gradi.

Anche al Centro il tempo sarà stabile, e le temperature medie subiranno un deciso rialzo rispetto ai giorni scorsi, con massime attorno ai 24 gradi. Al Sud il discorso è simile:le massime si terranno intorno ai 23 gradi e il tempo sarà soleggiato. Tuttavia alcune zone potranno essere soggette a criticità temporanee.