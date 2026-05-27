Maltempo, allerta meteo gialla 28 maggio: le regioni a rischio per pioggia e temporali

Per domani giovedì 28 maggio la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su Marche, gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata. Nonostante il caldo anomalo, attesi rovesci e temporali anche intensi, con raffiche di vento, grandinate e forte attività elettrica.

L’Italia si prepara a una nuova fase di instabilità atmosferica dopo giorni segnati dal caldo anomalo e dalle temperature quasi estive. Per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla in diverse regioni a causa del rischio di piogge intense, rovesci e temporali anche di forte intensità.

Alla base del peggioramento c’è l’indebolimento dell’alta pressione che nelle ultime settimane ha dominato gran parte dell’Europa centro-occidentale: l’ingresso di correnti più fresche in quota favorirà infatti la formazione di fenomeni convettivi, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. I temporali potranno essere accompagnati da grandinate locali, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica.

Continua però l’emergenza caldo: il Ministero della Salute ha confermato per domani i primi bollini rossi del 2026 in quattro città italiane — Bologna, Firenze, Roma e Torino — dove le temperature potrebbero raggiungere i 34-35 gradi nelle ore centrali della giornata.

Allerta meteo gialla domani 28 maggio: le regioni a rischio

L’avviso della Protezione Civile riguarda diverse aree del Centro e del Sud, oltre ad alcuni settori del Nord Italia. L’allerta meteo gialla per giovedì 28 maggio è stata valutata su Marche, gran parte del Lazio e del Molise, oltre che su porzioni di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

Secondo le previsioni, dalle prime ore della giornata sono attese precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni localmente intensi soprattutto nelle aree interne e appenniniche. Le condizioni di instabilità saranno favorite dall’arrivo di aria più fresca in quota che, entrando in contrasto con il caldo accumulato negli ultimi giorni, renderà l’atmosfera particolarmente favorevole allo sviluppo di celle temporalesche.

Maltempo fino a venerdì: le previsioni meteo

Il peggioramento previsto tra domani e venerdì 29 maggio non interromperà del tutto la fase di caldo anomalo che sta interessando l’Italia, ma contribuirà almeno in parte ad attenuarla. L’anticiclone subtropicale che ha portato temperature ben oltre la media stagionale sta infatti iniziando a perdere forza, consentendo infiltrazioni di correnti più fresche e instabili.

Giovedì il tempo resterà in prevalenza soleggiato al mattino su molte regioni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità soprattutto al Centro-Nord e lungo le aree interne del Sud. I temporali interesseranno in particolare Alpi, Appennino settentrionale, pianure lombardo-venete, zone interne del Centro e parte dell’Appennino meridionale. Possibili rovesci anche lungo alcuni settori costieri del Lazio.

Le temperature massime subiranno una lieve diminuzione in molte aree del Paese, anche se al Nord si potranno ancora toccare punte di 33-34 gradi. I venti resteranno generalmente deboli, con rinforzi temporanei durante i fenomeni temporaleschi.