Governo Meloni, attivisti della Flotilla ancora in cella: in Aula con le catene. La premier vola in Armenia: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sul governo Meloni dopo il caso Minetti e il sequestro della Flotilla. La presidente del Consiglio è arrivata in Armenia per partecipare alla riunione della Comunità Politica Europea, in programma oggi, lunedì 4 maggio. Mentre prosegue il lavoro della procura sulla vicenda di Nicole Minetti, si apprende che il ministro Nordio intende fare causa la giornalista Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni sulla sua presunta visita al ranch di Cipriani in Uruguay.

Restano in carcere invece, Thiago de Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla sequestrati dall'Idf durante l'abbordaggio delle imbarcazioni dirette a Gaza per rompere l'assedio imposto da Israele. Il Tribunale di Ashkelon ha prorogato di due giorni la loro detenzione. I due, accusati tra le altre cose di appartenenza un'organizzazione terroristica, sono apparsi in Aula con catene alle mani e ai piedi.

Il ministero degli Esteri israeliano ha negato le accuse di tortura nei confronti degli attivisti. "A seguito di un violento scontro fisico contro i membri dell'equipaggio israeliano, quest'ultimo è stato costretto a intervenire per fermare tali azioni", si è giustificato il ministero. "Durante il trasferimento dei passeggeri alle forze greche, alcuni passeggeri si sono rifiutati e hanno iniziato a protestare violentemente. Per sedare la violenza e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle Forze di Difesa Israeliane è stata costretta a usare la forza".

Le opposizioni incalzano. Ventiquattro cittadini italiani "sono stati rapiti e picchiati in acque internazionali. Il governo Meloni continua a tacere e non fa nulla", dice Angelo Bonelli. "Invece di fare le tre scimmiette, il governo italiano dovrebbe intervenire sulla violazione di Israele in acque internazionali dove sono stati arrestati anche nostri connazionali", affonda Riccardo Magi.