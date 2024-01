Come sta Kate Middleton dopo l’intervento all’addome: i dubbi sulle condizioni della principessa Starebbe meglio Kate Middleton, la principessa del Galles ricoverata in una clinica privata di Londra dove è stata operata chirurgicamente all’addome. Smentite le indiscrezioni su un tumore sollevate dalla Bbc. La principessa dovrà restare a riposo almeno fino a Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Starebbe meglio Kate Middleton dopo l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta dopo il ricovero avvenuto nella giornata di martedì. Secondo quanto reso noto dal palazzo reale, la principessa del Galles doveva sottoporsi a un'operazione chirurgica addominale programmata. L'intervento sarebbe stato svolto con successo e Kate Middleton non riprenderà le sue funzioni diplomatiche almeno per un mese. In ospedale resterà per circa 14 giorni prima di poter fare rientro a palazzo dai suoi figli e dal marito William, che nel frattempo ha annullato tutti i suoi piani per accompagnare personalmente i figli a scuola.

Smentite le indiscrezioni su un possibile tumore

Sarebbe stata smentita, invece, l'indiscrezione della Bbc relativa a un possibile tumore allo stomaco della principessa. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sul suo bollettino medico per privacy, ma secondo fonti interne all'ospedale, Middleton starebbe già molto meglio. Secondo quanto reso noto, Kate avrà bisogno di restare a riposo per circa tre mesi e non è previsto il ritorno alle funzioni pubbliche fino a dopo Pasqua.

Stando a quanto reso noto dalla Bbc, le condizioni di salute della principessa del Galles sarebbero comunque "serie", anche a fronte del lungo periodo di convalescenza che Middleton dovrà affrontare nelle prossime settimane. Quattordici giorni in ospedale e altri tre mesi a casa prima del suo ritorno in pubblico.

Nessun incarico ufficiale neppure per il principe William, che ha annullato tutti i suoi programmi dei prossimi mesi in attesa che la moglie lasci l'ospedale. I suoi impegni diplomatici riprenderanno soltanto dopo le dimissioni di Kate e dopo un lungo periodo di convalescenza.

Anche re Carlo III dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per un ingrossamento della prostata. Secondo il Palazzo reale, anche in questo caso le condizioni del sovrano di Inghilterra non devono destare particolare preoccupazione e Carlo sarà operato già la prossima settimana. Come da prassi, anche re Carlo III si terrà lontano dai suoi impegni pubblici subito dopo l'operazione. La sua agenda però tornerà carica di appuntamenti un po' prima di quella di Kate, che aveva una fitta rete di impegni già fissata per il prossimo mese e poi annullati.

Dove resterà in convalescenza la principessa Kate Middleton

Durante il mese di dicembre, la principessa non si era mostrata malata o sofferente e per questo motivo, l'improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute ha particolarmente preoccupato non solo lo staff reale, ma anche i sudditi. "La principessa – spiegano da palazzo – apprezza l'interesse che questa nota susciterà, ma chiede che il suo bollettino medico personale resti privato. Spera inoltre che la gente capisca il suo desiderio di normalità per i figlioletti".

Kensington Palace fornirà nuove informazioni solo quando ci saranno novità significative da condividere. Kate Middleton era stata ricoverata alla London Clinic, vicino a Regent's Park, nel centro di Londra. Si tratta del più grande ospedale privato e indipendente del Regno Unito. Una volta dimessa, la principessa tornerà a Windsor, dove resterà a riposo con il principe William e i tre figli.